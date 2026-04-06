В Бийске водитель напечатал права на принтере, но попался полицейским

Удостоверение имело признаки кустарного изготовления, что и вызвало подозрение у сотрудников ГИБДД

06 апреля 2026, 18:52, ИА Амител

Водительские права / Фото: полиция Бийска

Сотрудники ГИБДД в Бийске задержали водителя, предъявившего поддельные водительские права — документ был напечатан на принтере. Об этом сообщила пресс‑служба МУ МВД России "Бийское".

Инцидент произошел во время патрулирования: инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ‑2107, за рулем которого находился 31‑летний местный житель. При проверке документов мужчина предоставил водительское удостоверение, вызвавшее у полицейских серьезные подозрения.

Правоохранители изъяли подозрительный документ и направили его на экспертизу. Специалисты подтвердили, что бланк не соответствует российским стандартам. Он был изготовлен с помощью обычного струйного принтера и лишь покрыт ламинацией.

Водитель признался, что приобрел поддельное удостоверение через интернет. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ.

