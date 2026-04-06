В пасхальную ночь в Барнауле организуют ночные рейсы трамваев и троллейбусов

Маршруты проложены от Покровского собора, Александро-Невского храма и Никольской церкви

06 апреля 2026, 17:13, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь на 12 апреля, после празднования Пасхи, МУП "Горэлектротранс" организует специальные рейсы для доставки прихожан домой. Транспорт будет работать с 02:00 до 04:00, сообщает администрация города.

Для перевозки пассажиров задействуют четыре трамвайных вагона и два троллейбуса. Они отправятся от нескольких храмов города: Покровского кафедрального собора, Знаменского храма, храма святого Дмитрия Ростовского, Александро-Невского собора, храма апостола Андрея Первозванного и Свято-Никольской церкви.

Трамвайные маршруты пройдут от Покровского собора и Александро-Невского собора в разных направлениях, включая остановки на площади Свободы, улицах Анатолия, Челюскинцев, Попова, Малахова, проспектах Строителей, Ленина, Калинина, Космонавтов. Конечные точки — депо на Коммунаров, Анатолия и Гридасова.

Троллейбусы отправятся от Никольской церкви по двум маршрутам: один — до Солнечной Поляны, второй — до троллейбусного депо на улице Германа Титова.