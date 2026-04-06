В пасхальную ночь в Барнауле организуют ночные рейсы трамваев и троллейбусов
Маршруты проложены от Покровского собора, Александро-Невского храма и Никольской церкви
06 апреля 2026, 17:13, ИА Амител
В ночь на 12 апреля, после празднования Пасхи, МУП "Горэлектротранс" организует специальные рейсы для доставки прихожан домой. Транспорт будет работать с 02:00 до 04:00, сообщает администрация города.
Для перевозки пассажиров задействуют четыре трамвайных вагона и два троллейбуса. Они отправятся от нескольких храмов города: Покровского кафедрального собора, Знаменского храма, храма святого Дмитрия Ростовского, Александро-Невского собора, храма апостола Андрея Первозванного и Свято-Никольской церкви.
Трамвайные маршруты пройдут от Покровского собора и Александро-Невского собора в разных направлениях, включая остановки на площади Свободы, улицах Анатолия, Челюскинцев, Попова, Малахова, проспектах Строителей, Ленина, Калинина, Космонавтов. Конечные точки — депо на Коммунаров, Анатолия и Гридасова.
Троллейбусы отправятся от Никольской церкви по двум маршрутам: один — до Солнечной Поляны, второй — до троллейбусного депо на улице Германа Титова.
17:30:43 06-04-2026
Понастроили церквей, рабочему люду отдыха нет. В СССР такого не было, а было душевное отношение между народами. Я, Богу верю, а в эти мероприятия нет.
21:26:41 06-04-2026
А про автобусы/газельки ни слова. Зато орать про повышение стоимости проезда они в первую очередь...