Себестоимость строительства остается высокой из-за цен на материалы, логистики и дефицита рабочей силы

06 апреля 2026, 19:00, ИА Амител

В мае 2026 года цены на новое жилье снизятся на 2–3%, заявил в беседе с "Газетой.ru" аналитик Pronline Дмитрий Трепольский. Средняя стоимость однокомнатной квартиры по России составит 6,8–7,5 миллиона рублей, в Москве — 14,5–16,5 миллиона, а в Санкт-Петербурге — 8,8–10,5 миллиона.

Двухкомнатные квартиры в среднем будут стоить 9,5–11 миллионов рублей по стране, 22–26 миллионов в столице и 14–17,5 миллионов в Санкт-Петербурге. Трехкомнатные квартиры будут продаваться по цене 13–15,5 миллиона рублей в России, 32–38 миллионов в Москве и 20–25 миллионов в Санкт-Петербурге.

«В мае значительного повышения цен не будет. Номинальные цены могут вырасти на 0,5–1%, что связано с инфляцией и завершением строительства, но реальные сделки, скорее всего, станут дешевле из-за скидок от застройщиков. Май — это сезон низкой деловой активности, поэтому застройщики будут активно стимулировать продажи, предлагая различные бонусы, такие как бесплатные парковочные места», — отметил эксперт.

Главной причиной отсутствия роста цен является ограниченный доступ к ипотечному кредитованию. К маю 2026 года лимиты по семейной ипотеке будут исчерпаны, а рыночные процентные ставки останутся высокими. На рынке также присутствует большое количество нераспроданного жилья, что оказывает давление на цены. Застройщики обязаны соблюдать строгие условия эскроу-счетов, что ограничивает их возможности для значительного снижения цен, добавил специалист.

«Резкого падения цен на 20–30%, как предсказывают некоторые аналитики, не произойдет. Высокие затраты на материалы, логистику и дефицит рабочей силы создают значительный порог себестоимости. Застройщики работают с минимальной маржой, поэтому снижение цен в мае будет, скорее, периодом стабилизации, чем резким обвалом», — уточнил Трепольский.

Также эксперт отмечает отложенный спрос со стороны населения. Люди, которые ранее хранили средства на депозитах, начинают рассматривать возможность покупки недвижимости из-за опасений низкой доходности банковских вкладов.