В Дагестане эвакуировали более 4000 человек из-за прорыва дамбы на водохранилище

06 апреля 2026, 17:29, ИА Амител

Паводок в Дагестане / Фото: Главное управление МЧС России по РД

Из‑за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище из Дербентского района Дагестана эвакуировали свыше четырех тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Для оценки паводковой обстановки в район вылетела оперативная группа МЧС под руководством начальника Главного управления МЧС России по Дагестану Муслима Девришбекова, а также представитель Ростехнадзора — они отправились на место на вертолете Ми‑8. Ситуация осложняется непрекращающимися проливными дождями.

В ночь на 5 апреля в Дагестане случилось уже второе за последние дни наводнение, вызванное обильными осадками. В ряде районов республики зафиксированы камнепады и селевые потоки: они привели к перекрытию автомобильных дорог. В Махачкале из‑за подтопления произошло обрушение трехэтажного жилого дома.

Вечером пресс‑служба МЧС России сообщила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе.

Для оказания помощи населению на место направили аэромобильную группу регионального управления ведомства — в ее состав вошли 40 сотрудников и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Дагестане умерли спасенные из реки беременная девушка и ребенок. В результате обрушения моста на трассе "Кавказ" в селе Кала пострадавшие оказались в воде — их унесло течением.