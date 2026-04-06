В Дагестане эвакуировали более 4000 человек из-за прорыва дамбы на водохранилище
В ряде районов республики зафиксированы камнепады и селевые потоки, приведшие к перекрытию автомобильных дорог
06 апреля 2026, 17:29, ИА Амител
Из‑за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище из Дербентского района Дагестана эвакуировали свыше четырех тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Для оценки паводковой обстановки в район вылетела оперативная группа МЧС под руководством начальника Главного управления МЧС России по Дагестану Муслима Девришбекова, а также представитель Ростехнадзора — они отправились на место на вертолете Ми‑8. Ситуация осложняется непрекращающимися проливными дождями.
В ночь на 5 апреля в Дагестане случилось уже второе за последние дни наводнение, вызванное обильными осадками. В ряде районов республики зафиксированы камнепады и селевые потоки: они привели к перекрытию автомобильных дорог. В Махачкале из‑за подтопления произошло обрушение трехэтажного жилого дома.
Вечером пресс‑служба МЧС России сообщила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе.
Для оказания помощи населению на место направили аэромобильную группу регионального управления ведомства — в ее состав вошли 40 сотрудников и пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Дагестане умерли спасенные из реки беременная девушка и ребенок. В результате обрушения моста на трассе "Кавказ" в селе Кала пострадавшие оказались в воде — их унесло течением.
10:10:40 07-04-2026
Как хорошо быть президентом в России, от всего, словно с гуся вода.
10:15:50 07-04-2026
Гость (10:10:40 07-04-2026) Как хорошо быть президентом в России, от всего, словно с гус... Президент дожди организовал?
17:27:25 07-04-2026
Психиатр (10:15:50 07-04-2026) Президент дожди организовал?... За две недели до прорыва дамбы были крики, что дамбу размывает, но созданная им Вертикаль власти ничего не сделала, чтобы укрепить дамбу, поставить мощные перекачивающие насосы, а смотрели сквозь пальцы и дождались..... Хреновый из тебя психиатр.
23:01:05 07-04-2026
Гость (17:27:25 07-04-2026) За две недели до прорыва дамбы были крики, что дамбу размыва... Откуда за две недели знали, что будут такие ливни? Ссылка есть? Или так, мир дверь, мяч?