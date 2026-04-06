Россиянки жалуются на осложнения после процедур с популярным косметологическим средством

Возможные осложнения могут проявляться спустя длительное время

06 апреля 2026, 16:38, ИА Амител

Последствия использования липолитика / Фото: Baza

Жительницы разных регионов России заявили о серьезных последствиях после косметологических процедур с использованием препарата "Стройность". По их словам, инъекции привели к заметным изменениям внешности и проблемам со здоровьем, пишет Baza.

О случаях рассказали сами пациентки. Так, жительница Магадана Анастасия сообщила, что обратилась к косметологу для коррекции носогубных складок, однако вместо филлера ей предложили "новый препарат", не уточнив, что речь идет о липолитике — средстве, разрушающем жировую ткань. Уже через несколько дней после процедуры у нее появились сильные боли в челюсти, а позже — выраженные изменения лица: провалы в области скул и под глазами. По ее словам, в результате истончения жировой ткани ей пришлось потратить более 1,5 млн рублей на попытки восстановления внешности.

Похожую ситуацию описывает жительница Уфы Эльза. Она утверждает, что пришла на процедуру увлажнения кожи, однако также согласилась на инъекцию препарата "Стройность". Спустя несколько дней, по ее словам, лицо заметно изменилось: исчез объем, а черты стали более впалыми. Женщина отмечает, что уже около двух лет пытается устранить последствия.

Эксперт в области косметического производства, химик-технолог Валентин Бернацкий в комментарии "Базе" заявил, что некоторые препараты подобного типа могут не иметь регистрационных удостоверений медицинских изделий и маркируются как косметические средства. По его словам, это позволяет обходить обязательные клинические испытания. Он также отметил, что такие продукты не предназначены для инъекционного введения.

Специалист отмечает, что к нему уже обратились десятки женщин с аналогичными жалобами. Он не исключает, что возможные осложнения могут проявляться спустя длительное время, в том числе через годы после процедуры.

При этом, как сообщается, компания-производитель продолжает проводить обучающие мероприятия для специалистов и ведет профессиональные сообщества, где обсуждаются способы применения препарата и возможные проблемы.

Официальной позиции производителя препарата на момент публикации не приводится.

