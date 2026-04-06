Поклонская заявила, что не смела носить чулки под форму прокурора

По словам юриста, надевая форму, она становится другим человеком

06 апреля 2026, 19:17, ИА Амител

Наталья-Радведа Поклонская / Фото: "ВКонтакте"

В интервью журналистке Ксении Собчак бывший генеральный прокурор Крыма и юрист Наталья Поклонская опровергла слухи о том, что когда‑либо носила чулки под прокурорскую форму. Поклонская опубликовала ролик на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

«Прокурорская форма сразу обвязывает… Ни в коем случае. Чтобы ее носить, нужно всегда помнить и понимать, сколько крови было пролито настоящими офицерами за то, чтобы иметь возможность надеть эту форму. Когда я ее надеваю, превращаюсь в другого человека. Я уже не та женщина Наталья, нет. Я — сугубо офицер, прокурор», — подчеркнула Поклонская.

Она отметила, что считает недопустимым сексуализировать офицерскую форму. Кроме того, в ходе беседы Собчак попросила собеседницу показать свой плейлист — ранее, пять лет назад, Поклонская уже делилась им с журналисткой.

В ответ на просьбу экс‑прокурор сначала попыталась отшутиться, намекнув, что в плейлисте могут оказаться запрещенные песни, но в итоге все‑таки его продемонстрировала. Выяснилось, что среди музыкальных предпочтений Поклонской немало композиций украинских исполнителей — в том числе песен певиц Златенции Золотовой и Натальи Бучинской.