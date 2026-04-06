Поклонская заявила, что не смела носить чулки под форму прокурора
По словам юриста, надевая форму, она становится другим человеком
06 апреля 2026, 19:17, ИА Амител
В интервью журналистке Ксении Собчак бывший генеральный прокурор Крыма и юрист Наталья Поклонская опровергла слухи о том, что когда‑либо носила чулки под прокурорскую форму. Поклонская опубликовала ролик на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
«Прокурорская форма сразу обвязывает… Ни в коем случае. Чтобы ее носить, нужно всегда помнить и понимать, сколько крови было пролито настоящими офицерами за то, чтобы иметь возможность надеть эту форму. Когда я ее надеваю, превращаюсь в другого человека. Я уже не та женщина Наталья, нет. Я — сугубо офицер, прокурор», — подчеркнула Поклонская.
Она отметила, что считает недопустимым сексуализировать офицерскую форму. Кроме того, в ходе беседы Собчак попросила собеседницу показать свой плейлист — ранее, пять лет назад, Поклонская уже делилась им с журналисткой.
В ответ на просьбу экс‑прокурор сначала попыталась отшутиться, намекнув, что в плейлисте могут оказаться запрещенные песни, но в итоге все‑таки его продемонстрировала. Выяснилось, что среди музыкальных предпочтений Поклонской немало композиций украинских исполнителей — в том числе песен певиц Златенции Золотовой и Натальи Бучинской.
19:22:29 06-04-2026
Не подтвердила что бюст царя мироточил!
20:45:32 06-04-2026
Чулки носят только артистки разных жанров для концертных номеров. Значительно удобнее колготки, поэтому все женщины в них ходят. Хоть на работу, хоть куда.
10:32:30 07-04-2026
Гость (20:45:32 06-04-2026) Чулки носят только артистки разных жанров для концертных ном... сразу видно, мужчина, или женщина, редко носящая юбки.
Чулки - это очень удобно, красиво и сексуально.
21:11:57 06-04-2026
Ни в коем случае. Чтобы ее носить, нужно всегда помнить и понимать, сколько крови было пролито настоящими офицерами за то, чтобы иметь возможность надеть эту форму.
Как-то двусмысленно звучит. Не понятно чью кровь они проливали?
22:18:40 06-04-2026
Гость (21:11:57 06-04-2026) Ни в коем случае. Чтобы ее носить, нужно всегда помнить и по... Когда проливаешь свою кровь, то и форма твоя становится красной, как знамя РККА.
21:40:34 06-04-2026
Наталья яркий пример судьбы человека который не согласен с политикой партии и думает о простых людях
23:22:36 06-04-2026
давайте поинтереснее про ее белье и грации и стринги
06:30:16 07-04-2026
Вот и ещё одна решила, что уже пришло время разыграть помешательство... Они что-то знают
07:50:11 07-04-2026
Она уже в новом образе, на встрече с Собчак. Для тех, кто понимает, что такое женщины. У них нет и не было пожизненных ориентиров.
08:07:52 07-04-2026
Барышня случайно попала в крутой замес истории, ей можно только посочувствовать.. А по сути - типичная женщина с легкой поземкой в голове. ))
09:54:34 07-04-2026
то знайте - она до сих пор в штате Генпрокуратуры в должности советника Генпрокурора...
10:34:08 07-04-2026
Что - то не поняла про чулки. С голыми ногами ходила что ли?