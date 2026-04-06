Россиянам объяснили, как сделать спрей от клещей в домашних условиях
Помимо правильной одежды и промышленных репеллентов, защититься помогут эфирные масла гвоздики, цитронеллы, эвкалипта и герани
06 апреля 2026, 18:00, ИА Амител
Сезон клещей в 2026 году стартовал раньше привычных сроков, поэтому эксперты напоминают о мерах безопасности при выездах на природу. Помимо правильной одежды (длинные рукава, брюки, заправленные в носки или обувь) и промышленных репеллентов, дополнительной защитой могут стать эфирные масла.
Как рассказала aif.ru аромапсихолог Наталья Королева, исследования подтверждают: эфирные масла способны отпугивать до 83% клещей. В числе наиболее эффективных — масла гвоздики, цитронеллы, эвкалипта и герани. В домашних условиях можно приготовить простой спрей.
«Пять-семь капель эфирного масла (любого из рекомендуемых или их смесь в равных пропорциях) на 50 мл водки или воды. Тщательно встряхнуть и наносить на одежду — лучше на нижнюю часть тела, чтобы мы сами не дышали этим запахом — и на обувь, избегая попадания на открытые участки. Повторить распыление не менее чем через два часа», — советует эксперт.
При этом важно помнить: ни одно средство — ни промышленный репеллент, ни натуральный спрей — не дает стопроцентной гарантии. Обязательным остается соблюдение всех мер предосторожности.
19:11:46 06-04-2026
эта бурда от клещей не защитит...
19:45:45 06-04-2026
23:36:31 06-04-2026
страховка и иммуноглобулин. везде работает
08:16:01 07-04-2026
Эвкалипт клещей не отпугивает, проверено. Отпугивает гвоздика. Она вместе с эвкалиптом, кстати, есть во вьетнамском бальзаме "Звездочка". И пахнет не так репелленты от клещей или деготь. Репелленты надежнее, но с другой стороны их нельзя наносить на кожу, только на одежду и нельзя животным.