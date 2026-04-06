Россиянам объяснили, как сделать спрей от клещей в домашних условиях

06 апреля 2026, 18:00, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Сезон клещей в 2026 году стартовал раньше привычных сроков, поэтому эксперты напоминают о мерах безопасности при выездах на природу. Помимо правильной одежды (длинные рукава, брюки, заправленные в носки или обувь) и промышленных репеллентов, дополнительной защитой могут стать эфирные масла.

Как рассказала aif.ru аромапсихолог Наталья Королева, исследования подтверждают: эфирные масла способны отпугивать до 83% клещей. В числе наиболее эффективных — масла гвоздики, цитронеллы, эвкалипта и герани. В домашних условиях можно приготовить простой спрей.

«Пять-семь капель эфирного масла (любого из рекомендуемых или их смесь в равных пропорциях) на 50 мл водки или воды. Тщательно встряхнуть и наносить на одежду — лучше на нижнюю часть тела, чтобы мы сами не дышали этим запахом — и на обувь, избегая попадания на открытые участки. Повторить распыление не менее чем через два часа», — советует эксперт.

При этом важно помнить: ни одно средство — ни промышленный репеллент, ни натуральный спрей — не дает стопроцентной гарантии. Обязательным остается соблюдение всех мер предосторожности.