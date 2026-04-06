Общество

"Хоть дубайский, хоть гренадерский". Священник призвал россиян покупать куличи в магазине

Служитель РПЦ посоветовал потратить время на посещение службы и молитву, а не на готовку

06 апреля 2026, 18:12, ИА Амител

Пасхальные куличи / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой в беседе с РИА Новости дал рекомендации верующим на период Страстной седмицы. Он призвал не тратить время на приготовление куличей и пасхи, а вместо этого посещать богослужения.

«Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете: лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы Страстной Седмицы», — отметил священнослужитель.

Береговой уточнил, что особенно важно посетить службы, посвященные чтению 12 Евангелий и погребению Спасителя, — в Страстные четверг, пятницу и субботу. 

«Лучше в эти дни стоять на службах, а не у плиты», — подчеркнул он.

Также священник добавил, что рецепты куличей не регулируются никакими церковными канонами.

«Готовьте как угодно: хоть дубайский, хоть ярославский, хоть гренадерский кулич приносите. Все освятим», — призвал руководитель миссионерского отдела.

Страстная седмица, в ходе которой верующие вспоминают страдания Иисуса Христа и его казнь на кресте, в этом году началась 6 апреля и завершится вместе с Великим постом накануне Пасхи — 11 апреля. Пасху в 2026 году Русская православная церковь отметит 12 апреля. Ранее священник объяснил, как следует провести Страстную неделю.

праздники пасха общественное питание
Комментарии 4

Гы

22:29:25 06-04-2026

Таки выручку делать надо) не покупаем-с, нет желания

Гость

09:51:46 07-04-2026

Сначала казнили Христа на кресте, теперь бомбят Иран. Какие неугомонные.

Гость

09:54:30 07-04-2026

Каков порядок утилизации нераспроданных куличей после окончания срока их годности? Как духовенство регулирует сей процесс? Не пора ли ввести знак "Духовная марка", чтобы проводить утилизацию по канонам РПЦ? Потому что если просто выбросить куличи на помойку это может быть расценено ка оскорбление чувства верующих. Или может вместе с вербой год хранить?

Психиатр

12:28:42 07-04-2026

Гость (09:54:30 07-04-2026) Каков порядок утилизации нераспроданных куличей после оконча... На неосвященные куличи РПЦ до лампочки. До фиолетовой. С ветками вербы таже беда.

