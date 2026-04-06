"Хоть дубайский, хоть гренадерский". Священник призвал россиян покупать куличи в магазине

Служитель РПЦ посоветовал потратить время на посещение службы и молитву, а не на готовку

06 апреля 2026, 18:12, ИА Амител

Пасхальные куличи / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой в беседе с РИА Новости дал рекомендации верующим на период Страстной седмицы. Он призвал не тратить время на приготовление куличей и пасхи, а вместо этого посещать богослужения.

«Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете: лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы Страстной Седмицы», — отметил священнослужитель.

Береговой уточнил, что особенно важно посетить службы, посвященные чтению 12 Евангелий и погребению Спасителя, — в Страстные четверг, пятницу и субботу.

«Лучше в эти дни стоять на службах, а не у плиты», — подчеркнул он.

Также священник добавил, что рецепты куличей не регулируются никакими церковными канонами.

«Готовьте как угодно: хоть дубайский, хоть ярославский, хоть гренадерский кулич приносите. Все освятим», — призвал руководитель миссионерского отдела.

Страстная седмица, в ходе которой верующие вспоминают страдания Иисуса Христа и его казнь на кресте, в этом году началась 6 апреля и завершится вместе с Великим постом накануне Пасхи — 11 апреля. Пасху в 2026 году Русская православная церковь отметит 12 апреля.