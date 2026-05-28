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В Алтайском крае объем соцподдержки вырос до рекордных 73,5 млрд рублей

Сегодня в регионе действует 106 различных мер социальной поддержки

28 мая 2026, 09:45, ИА Амител

Выплаты / Дети / Выплаты за ребенка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Выплаты / Дети / Выплаты за ребенка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о рекордном росте расходов на социальную поддержку жителей региона. По его словам, в прошлом году на различные меры помощи населению направили 73,5 млрд рублей — это почти на 21% больше, чем в 2024-м.

О росте финансирования глава региона сообщил 28 мая во время ежегодного отчета правительства на 52-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания.

Как отметил Виктор Томенко, объем средств, выделенных на социальную поддержку, стал рекордным для региона.

По данным краевых властей, сегодня в Алтайском крае действует 106 различных мер социальной поддержки. Их получателями стали более 550 тысяч жителей региона.

Алтайский край выплаты
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Комментарии 3

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dok_СФ

10:32:14 28-05-2026

С одной стороны рекордная соцподдержка, с другой стороны результат менеджеров, которые не эффективно регулируют налоги, зарплаты и остальное..

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Гость

10:51:40 28-05-2026

Это достижение? Больше похоже на паллиативную помощь. Достижением было бы создание множества рабочих мест с достойной заработной платой.

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Гость

14:38:28 28-05-2026

Это так-то впечатляет, но в соцподдежку считается также все, что платится участникам СВО, поэтому достижение под вопросом.

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