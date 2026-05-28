В Алтайском крае объем соцподдержки вырос до рекордных 73,5 млрд рублей
Сегодня в регионе действует 106 различных мер социальной поддержки
28 мая 2026, 09:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о рекордном росте расходов на социальную поддержку жителей региона. По его словам, в прошлом году на различные меры помощи населению направили 73,5 млрд рублей — это почти на 21% больше, чем в 2024-м.
О росте финансирования глава региона сообщил 28 мая во время ежегодного отчета правительства на 52-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания.
Как отметил Виктор Томенко, объем средств, выделенных на социальную поддержку, стал рекордным для региона.
По данным краевых властей, сегодня в Алтайском крае действует 106 различных мер социальной поддержки. Их получателями стали более 550 тысяч жителей региона.
10:32:14 28-05-2026
С одной стороны рекордная соцподдержка, с другой стороны результат менеджеров, которые не эффективно регулируют налоги, зарплаты и остальное..
10:51:40 28-05-2026
Это достижение? Больше похоже на паллиативную помощь. Достижением было бы создание множества рабочих мест с достойной заработной платой.
14:38:28 28-05-2026
Это так-то впечатляет, но в соцподдежку считается также все, что платится участникам СВО, поэтому достижение под вопросом.