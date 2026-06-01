В Банке России заявили о снижении долговой нагрузки россиян до многолетнего минимума
За четыре года долговая нагрузка населения уменьшилась на три процентных пункта
01 июня 2026, 23:04, ИА Амител
Долговая нагрузка россиян по итогам 2025 года снизилась до минимального уровня с 2019 года. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России, пишет РИА Новости.
По данным регулятора, на 1 января 2026 года коэффициент обслуживания долга составил 9,1% против 10,7% годом ранее. Снижение произошло главным образом за счет сокращения расходов граждан на обслуживание потребительских кредитов.
«Охлаждение рынка розничного кредитования под действием жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики способствовало снижению долговой нагрузки населения на макроуровне. Так, на 1 января 2026 года коэффициент обслуживания долга снизился до 9,1% (10,7% на январь 2025 года) в основном за счет сокращения расходов граждан на обслуживание кредитов наличными», — говорится в обзоре Банка России.
В ЦБ также отметили, что за четыре года долговая нагрузка населения уменьшилась на три процентных пункта.
«Долговая нагрузка граждан снизилась в сравнении с первым кварталом 2022 года на 3 процентных пункта и находится на минимальных уровнях с 2019 года, чему способствуют опережающий рост доходов граждан (+17% г/г по итогам 2025 года) и меры Банка России по ограничению долговой нагрузки заемщиков», — подчеркнул регулятор.
Согласно данным Центробанка, долговая нагрузка по ипотеке последние три квартала сохраняется на уровне 2%, что соответствует показателям 2019 года. При этом по автокредитам показатель вырос до 1% против 0,7% семь лет назад.
Нагрузка по кредитным картам по итогам прошлого года снизилась до 2,8%, однако все еще остается выше уровня начала 2019 года, когда она составляла 2,1%. По кредитам наличными показатель сократился до 3,3% против 4,7% в 2019 году.
Одновременно регулятор зафиксировал ухудшение качества обслуживания ипотечных кредитов. Доля проблемных займов за год выросла на 0,6 процентного пункта и на 1 апреля 2026 года достигла 1,8%.
«Тем не менее качество обслуживания кредитов, выданных с 2025 года, остается на хорошем уровне», — отмечается в обзоре Банка России.
00:57:28 02-06-2026
Я сам обманываться рад...
🤣
08:48:35 02-06-2026
Ах, обмануть меня не трудно - (00:57:28 02-06-2026) Я сам обманываться рад...🤣...
"Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно"
08:54:11 02-06-2026
А если сравнить с количеством банкротств?