В Барнауле прошел первый Форум креативных индустрий

Эксперты и предприниматели рассказали на мероприятии о пользе креативного мышления в бизнесе

26 ноября 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 21 и 22 ноября прошел первый Форум креативных индустрий, на котором собрались более 130 предпринимателей со всего региона, сообщает Business FM Барнаул.

Топовые спикеры Москвы и Сибири рассказали слушателям о тонкостях брендинга и продвижения в области креативных индустрий и поделились занятными кейсами. Так, управляющая поддержкой команд во "Вкусвилле" Вера Стексова назвала способ распознать идею, которая принесет реальное развитие компании: проверять идею экспериментами и заранее узнавать у клиента, нужна ли она ему вообще.

Главный креатор челябинской студии Ruvision Максим Колчин рассказал на форуме, как придумывает идеи его команда: в течение получаса записывает все появившиеся мысли, потом зачитывает их и отбирает конструктив. По мнению специалиста, глупых идей не бывает, а любой креатив способен в разы повысить узнаваемость бренда. А как растить сотрудников, которые не боятся мыслить по-новому, рассказала Вера Стексова.

"Нужна толерантная система отношения к ошибкам. Потому что если мы боимся ошибок, мы боимся создавать новое. Это правило, которое работает всегда. А ошибки нужно воспринимать как подарок, разбирать их на системном уровне, делать выводы и идти дальше. Ни в коем случае никого не наказывать и не штрафовать, это не работает", – поделилась она.

О преимуществах креатива в работе рассказала и основательница барнаульской сети салонов интерьерного текстиля "Мастерская домашнего уюта" Наталья Петрова. По ее словам, среди множества конкурентов ей помогает выжить именно креативный подход – компания работает уже восьмой год.

"Мы работаем только по индивидуальным заказам. Стараемся подбирать текстиль таким образом, чтобы он был не просто сам по себе красивый, а чтобы он грамотно вписывался в интерьер. Причем неважно, это интерьер квартиры, коттеджа или какой-то общественной организации. И сейчас очень много в строительстве сложных окон: нестандартных, высоких, скошенных, треугольных, арочных. И как раз креативный подход к оформлению таких сложных окон дает нам возможность существовать", – рассказала Наталья.

По мнению экспертов, творческий бизнес воспринимается порой как нечто стихийное и несерьезное. Но цифры такое мнение опровергают: только в Алтайском крае в сфере креативных индустрий насчитывается три тысячи компаний.