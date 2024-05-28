НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле разыскивают водителя, который сбил собаку и скрылся

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят обратиться в ГИБДД

28 мая 2024, 15:40, ИА Амител

Собака на дороге / Фото: unsplash.com
Собака на дороге / Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает очевидцев нескольких дорожно-транспортных происшествий.

"23 мая в 19:00 на улице Новосибирской в районе дома № 45 произошел наезд на собаку. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле покинул место ДТП", – рассказали в ведомстве об одном из происшествий.

Второй случай произошел в период с 8 по 12 мая. На Павловском тракте в районе дома № 226б неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на припаркованный Mitsubishi Outlander и покинул место ДТП.

Третий инцидент случился 19 мая в 14:20 на улице Попова в районе дома № 70. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на Hyundai Tucson и оставил место ДТП.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просят сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

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Барнаул ДТП

Комментарии 18

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Гость

15:42:02 28-05-2024

Собак а должна быть на ПОВОДКЕ.. остальные если выживут их счастье. Причем тут водитель? Было дело такая снесла бампер потом 5 штук вынь да положь.

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Гость

15:57:59 28-05-2024

Из рассказа стало ясно, что после наезда на шавку, кошку, хомячка... . Нужно оставаться на месте и вызвать ментиков.

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Гость

16:57:53 28-05-2024

Гость (15:57:59 28-05-2024) Из рассказа стало ясно, что после наезда на шавку, кошку, хо...
Забыли голубей упомянуть )

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Гость

17:42:29 28-05-2024

Гость (16:57:53 28-05-2024) Забыли голубей упомянуть )... А черви дождевые??? Их гибнет под ногами тысячами.. а комары и мухи ? Их убивают мильонами!!! (Сарказм)

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Гость

18:36:05 28-05-2024

Гость (16:57:53 28-05-2024) Забыли голубей упомянуть )... Там ... (многоточие) стоит

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Гость

16:05:08 28-05-2024

А может собак домашних нужно на поводке выгуливать?!

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Гость

16:27:27 28-05-2024

В мое доброе время, когда а стране ещё не победил развитой идиотизм, собак бывало раскатывало камазами по асфальту. Никому особо дела до этого не было. Так и валялись кишки по закоулочкам

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Гость

17:01:11 28-05-2024

Гость (16:27:27 28-05-2024) В мое доброе время, когда а стране ещё не победил развитой и... Иди лечись... извращенец.
С такими подробностями, с удовольствием всегда подобные вещи пишешь.
Тебя ни с кем не перепутаешь.
Достали уже твоя патологическая ненависть к животным. Мерзко и противно.

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Гость

16:38:19 28-05-2024

Почему собака оказалась на проезжей части? Наказать безответственного хозяина, ведт свободный выгул запрещен законом! Если пёс бездомный, 100% вина зоозащитников. Оставлять одних собак на улице смертельно опасно для их жизни.

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Гость

16:57:03 28-05-2024

Про собаку это серьезно? Он должен был выскочить и делать искусственное дыхание ,, рот в рот ,,?хозяева бы на поводке ходили и по сторонам смотрели

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Гость

17:20:20 28-05-2024

Да и пёс с ней, с собакой.

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Гость

18:53:54 28-05-2024

Зато пока кусаться не будет. Это плюс. Но и догхантеров не порадует. Это минус.

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Гость

19:26:03 28-05-2024

чем больше я читаю таких новостей, тем меньше мне жалко людей.

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Гость

19:34:00 28-05-2024

Разыскивают чтобы наградить 😄

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Гость

19:38:07 28-05-2024

Молодец, всё правильно сделал! Мечтаю, чтобы на Челюскинцев, за мостиком через Барнаулку, где возле угольных складов пасутся стаи прикормленных псов, тоже кто-нибудь поработал. Эти твари стаей бросаются через обе полосы движения за велосипедом, что на дороге смертельно опасно (для человека, естественно). Там сейчас пока молодые собаки, наверное, уже третье поколение, пока их отогнать легко. Но это пока.

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Гость

23:27:11 28-05-2024

Гость (19:38:07 28-05-2024) Молодец, всё правильно сделал! Мечтаю, чтобы на Челюскинцев,... Вот только по этому не езжу последнее время на велосипеде, а очень люблю, во многих районах города кидаются стаи диких собак( я люблю животных, но собаки должны быть на поводке или частной территории!

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Гость

10:25:44 29-05-2024

С хозяина собаки взыскать за повреждения автомобиля, ибо на проезжей части собак быть не должно. Выскочила, сдохла, машину поцарапала или не дай бог помяла - хозяин псины должен платить. А все работы по кузову сейчас очень дороги.

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Горожане за отстрелы!

10:27:35 29-05-2024

Можно производить отстрел бродячих стай, используя велосипедиста как приманку. Закон, к счастью, это сейчас позволяет.

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