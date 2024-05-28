В Барнауле разыскивают водителя, который сбил собаку и скрылся
Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят обратиться в ГИБДД
28 мая 2024, 15:40, ИА Амител
Госавтоинспекция Барнаула разыскивает очевидцев нескольких дорожно-транспортных происшествий.
"23 мая в 19:00 на улице Новосибирской в районе дома № 45 произошел наезд на собаку. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле покинул место ДТП", – рассказали в ведомстве об одном из происшествий.
Второй случай произошел в период с 8 по 12 мая. На Павловском тракте в районе дома № 226б неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на припаркованный Mitsubishi Outlander и покинул место ДТП.
Третий инцидент случился 19 мая в 14:20 на улице Попова в районе дома № 70. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на Hyundai Tucson и оставил место ДТП.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просят сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.
15:42:02 28-05-2024
Собак а должна быть на ПОВОДКЕ.. остальные если выживут их счастье. Причем тут водитель? Было дело такая снесла бампер потом 5 штук вынь да положь.
15:57:59 28-05-2024
Из рассказа стало ясно, что после наезда на шавку, кошку, хомячка... . Нужно оставаться на месте и вызвать ментиков.
16:57:53 28-05-2024
Гость (15:57:59 28-05-2024) Из рассказа стало ясно, что после наезда на шавку, кошку, хо...
Забыли голубей упомянуть )
17:42:29 28-05-2024
Гость (16:57:53 28-05-2024) Забыли голубей упомянуть )... А черви дождевые??? Их гибнет под ногами тысячами.. а комары и мухи ? Их убивают мильонами!!! (Сарказм)
18:36:05 28-05-2024
Гость (16:57:53 28-05-2024) Забыли голубей упомянуть )... Там ... (многоточие) стоит
16:05:08 28-05-2024
А может собак домашних нужно на поводке выгуливать?!
16:27:27 28-05-2024
В мое доброе время, когда а стране ещё не победил развитой идиотизм, собак бывало раскатывало камазами по асфальту. Никому особо дела до этого не было. Так и валялись кишки по закоулочкам
17:01:11 28-05-2024
Гость (16:27:27 28-05-2024) В мое доброе время, когда а стране ещё не победил развитой и... Иди лечись... извращенец.
С такими подробностями, с удовольствием всегда подобные вещи пишешь.
Тебя ни с кем не перепутаешь.
Достали уже твоя патологическая ненависть к животным. Мерзко и противно.
16:38:19 28-05-2024
Почему собака оказалась на проезжей части? Наказать безответственного хозяина, ведт свободный выгул запрещен законом! Если пёс бездомный, 100% вина зоозащитников. Оставлять одних собак на улице смертельно опасно для их жизни.
16:57:03 28-05-2024
Про собаку это серьезно? Он должен был выскочить и делать искусственное дыхание ,, рот в рот ,,?хозяева бы на поводке ходили и по сторонам смотрели
17:20:20 28-05-2024
Да и пёс с ней, с собакой.
18:53:54 28-05-2024
Зато пока кусаться не будет. Это плюс. Но и догхантеров не порадует. Это минус.
19:26:03 28-05-2024
чем больше я читаю таких новостей, тем меньше мне жалко людей.
19:34:00 28-05-2024
Разыскивают чтобы наградить 😄
19:38:07 28-05-2024
Молодец, всё правильно сделал! Мечтаю, чтобы на Челюскинцев, за мостиком через Барнаулку, где возле угольных складов пасутся стаи прикормленных псов, тоже кто-нибудь поработал. Эти твари стаей бросаются через обе полосы движения за велосипедом, что на дороге смертельно опасно (для человека, естественно). Там сейчас пока молодые собаки, наверное, уже третье поколение, пока их отогнать легко. Но это пока.
23:27:11 28-05-2024
Гость (19:38:07 28-05-2024) Молодец, всё правильно сделал! Мечтаю, чтобы на Челюскинцев,... Вот только по этому не езжу последнее время на велосипеде, а очень люблю, во многих районах города кидаются стаи диких собак( я люблю животных, но собаки должны быть на поводке или частной территории!
10:25:44 29-05-2024
С хозяина собаки взыскать за повреждения автомобиля, ибо на проезжей части собак быть не должно. Выскочила, сдохла, машину поцарапала или не дай бог помяла - хозяин псины должен платить. А все работы по кузову сейчас очень дороги.
10:27:35 29-05-2024
Можно производить отстрел бродячих стай, используя велосипедиста как приманку. Закон, к счастью, это сейчас позволяет.