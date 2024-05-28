В Барнауле разыскивают водителя, который сбил собаку и скрылся

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят обратиться в ГИБДД

28 мая 2024, 15:40, ИА Амител

Собака на дороге / Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает очевидцев нескольких дорожно-транспортных происшествий.

"23 мая в 19:00 на улице Новосибирской в районе дома № 45 произошел наезд на собаку. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле покинул место ДТП", – рассказали в ведомстве об одном из происшествий.

Второй случай произошел в период с 8 по 12 мая. На Павловском тракте в районе дома № 226б неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на припаркованный Mitsubishi Outlander и покинул место ДТП.

Третий инцидент случился 19 мая в 14:20 на улице Попова в районе дома № 70. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на Hyundai Tucson и оставил место ДТП.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просят сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.