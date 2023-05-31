В Барнауле таксист под наркотиками вёз пассажиров и переехал насмерть человека

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы

31 мая 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае водителя такси будут судить за "неосторожность", приведшую к гибели пешехода, сообщает региональная прокуратура.

Таксист в состоянии наркотического опьянения вёз пассажиров. При этом превысил допустимую скорость, поэтому вовремя не заметил лежавшего на дороге человека.

"Не принял мер к торможению, и наехал на пешехода, вследствие чего он скончался", – отметили в ведомстве.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы за "нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее в Рубцовске таксист едва не сбил на пешеходном переходе женщину с ребёнком.