В Барнауле таксист под наркотиками вёз пассажиров и переехал насмерть человека
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы
31 мая 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае водителя такси будут судить за "неосторожность", приведшую к гибели пешехода, сообщает региональная прокуратура.
Таксист в состоянии наркотического опьянения вёз пассажиров. При этом превысил допустимую скорость, поэтому вовремя не заметил лежавшего на дороге человека.
"Не принял мер к торможению, и наехал на пешехода, вследствие чего он скончался", – отметили в ведомстве.
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы за "нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ранее в Рубцовске таксист едва не сбил на пешеходном переходе женщину с ребёнком.
12:15:38 31-05-2023
А на дороге лежать вообще можно? И быть при этом правым в ДТП?
13:09:11 31-05-2023
Если на дороге лежал тоже наркоман., значит нарушение обоюдное?
13:52:15 31-05-2023
Назовите Кампанию, где водители наркоманы. Я часто езжу на такси, страшно!!!
13:57:44 31-05-2023
Гость (13:52:15 31-05-2023) Назовите Кампанию, где водители наркоманы. Я часто езжу на ... Да таксист-наркоман может быть в любой компании
13:57:15 31-05-2023
Назовите Кампанию, - в любой
16:07:00 31-05-2023
Если бы был на месте этого Водителя любой другой водитель, то результат был бы такой же. Был водитель под "кайфом" или был "нормальный", пешехода лежащего на проезжей части улицы не спасло бы! "Если человек лёг на рельсы (проезжую часть улицы) - быть ему вскоре в морге" !