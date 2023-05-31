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В Барнауле таксист под наркотиками вёз пассажиров и переехал насмерть человека

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы

31 мая 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае водителя такси будут судить за "неосторожность", приведшую к гибели пешехода, сообщает региональная прокуратура.

Таксист в состоянии наркотического опьянения вёз пассажиров. При этом превысил допустимую скорость, поэтому вовремя не заметил лежавшего на дороге человека.

"Не принял мер к торможению, и наехал на пешехода, вследствие чего он скончался", – отметили в ведомстве.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы за "нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее в Рубцовске таксист едва не сбил на пешеходном переходе женщину с ребёнком.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

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Гость

12:15:38 31-05-2023

А на дороге лежать вообще можно? И быть при этом правым в ДТП?

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Злой

13:09:11 31-05-2023

Если на дороге лежал тоже наркоман., значит нарушение обоюдное?

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Гость

13:52:15 31-05-2023

Назовите Кампанию, где водители наркоманы. Я часто езжу на такси, страшно!!!

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Гость

13:57:44 31-05-2023

Гость (13:52:15 31-05-2023) Назовите Кампанию, где водители наркоманы. Я часто езжу на ... Да таксист-наркоман может быть в любой компании

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Гость

13:57:15 31-05-2023

Назовите Кампанию, - в любой

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Гость

16:07:00 31-05-2023

Если бы был на месте этого Водителя любой другой водитель, то результат был бы такой же. Был водитель под "кайфом" или был "нормальный", пешехода лежащего на проезжей части улицы не спасло бы! "Если человек лёг на рельсы (проезжую часть улицы) - быть ему вскоре в морге" !

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