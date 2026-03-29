Первые весенние парковки электросамокатов появились в Барнауле
Электросамокаты разместили поблизости от театра драмы
29 марта 2026, 14:13, ИА Амител
С наступлением весны в Барнауле начали появляться первые полные парковки арендных электросамокатов — об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul22.
Транспорт заметили в центральной части города, неподалеку от театра драмы. Уже нашлись и первые желающие воспользоваться новым видом передвижения: возле самокатов замечены пользователи, готовые прокатиться с ветерком.
При этом горожанам стоит учитывать действующие в Барнауле ограничения для средств индивидуальной мобильности. В отдельных зонах города максимальная разрешенная скорость движения на самокатах снижена до 12 км/ч.
Также в Барнауле определены территории, где использование электросамокатов категорически запрещено — к ним, например, относится улица Мало‑Тобольская.
14:46:00 29-03-2026
И малолетки на питбайках повылазили.
00:44:43 30-03-2026
Как эпично.
Драма начинается с театра драмы
08:09:38 30-03-2026
Пора нанести разметку для самокатов. ЧТОБЫ ЕЗДИЛИ НЕ ГДЕ ПОПАЛО МЕЖДУ ПЕШЕХОДОВ. Выделите дорожки. Где нет специальных дорожек- нет самокатов.
10:14:00 30-03-2026
Самокатчики будто будут ее соблюдать...........
16:12:44 30-03-2026
Запретите эту аренду самокатов и великов, опять все лето ходить и бояться...