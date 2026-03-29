НОВОСТИОбщество

Первые весенние парковки электросамокатов появились в Барнауле

Электросамокаты разместили поблизости от театра драмы

29 марта 2026, 14:13, ИА Амител

Самокаты в центре Барнаула / Фото: Barnaul 22
С наступлением весны в Барнауле начали появляться первые полные парковки арендных электросамокатов — об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul22.

Транспорт заметили в центральной части города, неподалеку от театра драмы. Уже нашлись и первые желающие воспользоваться новым видом передвижения: возле самокатов замечены пользователи, готовые прокатиться с ветерком.

При этом горожанам стоит учитывать действующие в Барнауле ограничения для средств индивидуальной мобильности. В отдельных зонах города максимальная разрешенная скорость движения на самокатах снижена до 12 км/ч.

Также в Барнауле определены территории, где использование электросамокатов категорически запрещено — к ним, например, относится улица Мало‑Тобольская.


 

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:46:00 29-03-2026

И малолетки на питбайках повылазили.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:44:43 30-03-2026

Как эпично.
Драма начинается с театра драмы

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:09:38 30-03-2026

Пора нанести разметку для самокатов. ЧТОБЫ ЕЗДИЛИ НЕ ГДЕ ПОПАЛО МЕЖДУ ПЕШЕХОДОВ. Выделите дорожки. Где нет специальных дорожек- нет самокатов.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:00 30-03-2026

Гость (08:09:38 30-03-2026) Пора нанести разметку для самокатов. ЧТОБЫ ЕЗДИЛИ НЕ ГДЕ ПОП... Самокатчики будто будут ее соблюдать...........

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:44 30-03-2026

Запретите эту аренду самокатов и великов, опять все лето ходить и бояться...

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров