Первые весенние парковки электросамокатов появились в Барнауле

Электросамокаты разместили поблизости от театра драмы

29 марта 2026, 14:13, ИА Амител

Самокаты в центре Барнаула / Фото: Barnaul 22

С наступлением весны в Барнауле начали появляться первые полные парковки арендных электросамокатов — об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul22.

Транспорт заметили в центральной части города, неподалеку от театра драмы. Уже нашлись и первые желающие воспользоваться новым видом передвижения: возле самокатов замечены пользователи, готовые прокатиться с ветерком.

При этом горожанам стоит учитывать действующие в Барнауле ограничения для средств индивидуальной мобильности. В отдельных зонах города максимальная разрешенная скорость движения на самокатах снижена до 12 км/ч.

Также в Барнауле определены территории, где использование электросамокатов категорически запрещено — к ним, например, относится улица Мало‑Тобольская.



