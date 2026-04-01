Барнаул готовится к сезону электросамокатов: на улицы города выйдут около 2650 СИМ
В администрации краевой столицы прошло совещание с представителями операторов сервиса кикшеринга
01 апреля 2026, 16:53, ИА Амител
С 5 апреля в Барнауле стартует официальный сезон проката электросамокатов — в общей сложности на улицы города выйдут порядка 2650 единиц техники.
Основной объем парка предоставит сервис кикшеринга Whoosh. Это российская технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг краткосрочной аренды электросамокатов.
Сейчас в Барнауле компания тестирует зоны движения, запретные территории и новые функции мобильного приложения — на данный момент в городе уже работают 370 электросамокатов.
Оператор внедряет комплекс мер безопасности, чтобы минимизировать риски для пользователей и пешеходов:
- воспользоваться сервисом смогут только лица старше 16 лет. Для подтверждения возраста внедрена усиленная система идентификации через банковских партнеров;
- после 21:00 пользователи обязаны проходить в приложении тест на выявление признаков алкогольного или наркотического опьянения;
- за систематические нарушения скоростного режима и опасное вождение максимальная скорость аккаунта будет автоматически ограничиваться;
- на самокатах увеличены идентификационные номера — это упростит розыск виновников ДТП. Оператор обязуется содействовать правоохранительным органам в установлении личностей нарушителей.
Еще один крупный оператор — сервис "Юрент" — планирует вывести на улицы Барнаула до 950 электросамокатов уже к 5 апреля. Сегодня компания внедряет актуализированную карту города с корректными зонами парковки и запрета движения, обновленные правила пользования, ускоренную процедуру обработки запросов от ГИБДД для оперативного выявления нарушителей, а также рейтинговую систему: за нарушения ПДД рейтинг пользователя снижается, а при критических значениях аккаунт блокируется.
Власти города поддержали инициативы операторов и напомнили о действующей ответственности за нарушения. Так, управление электросамокатом лицом младше 16 лет влечет штраф в размере 30 тысяч рублей для родителей или законных представителей, а за нарушение правил дорожного движения пользователем СИМ выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, в Барнауле действуют запретные зоны для движения СИМ. Это парк "Изумрудный", улица Мало‑Тобольская (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического) и центральная аллея в парке "Юбилейный" — движение запрещено с 06:00 до 22:00.
Власти Барнаула на совещании в мэрии проанализировали ситуацию с безопасностью на дорогах. Несмотря на то, что в городе действует дорожная карта по регулированию средств индивидуальной мобильности и фиксируется снижение аварийности, этот вопрос остается в зоне особого внимания городских служб.
«Аварийность снижается, но тема безопасности пользователей электросамокатов и пешеходов по‑прежнему актуальна», — подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин на совещании с участием ГИБДД и операторов кикшеринга.
Комплексный подход — сочетание технологических решений от операторов, контроля со стороны ГИБДД и информирования горожан — должен сделать движение в Барнауле безопаснее как для пользователей СИМ, так и для пешеходов, убеждены в администрации Барнаула.
17:02:47 01-04-2026
велосипедники курьеры, самокатчики и прочие доставщики пусть ездят не там где дети и люди ходят
17:15:08 01-04-2026
Просто ужас!
17:24:53 01-04-2026
На пр. Строителей уже несколько штук этих двухколесок валом валяются на асфальте. Видимо мало.
18:02:01 01-04-2026
А в администрации не хотят хотя бы плешь почесать о создании инфраструктуры для самокатов и велосипедов? Чтобы дорожки связывали все части города, не создавая проблем пешеходам и авто. Об этом много говорилось и до появления э/самокатов, теперь уж несколько лет прошло, как они есть, при этом и количество велосипедов в городе увеличилось минимум на порядок. Но власти и поныне там, где ничего этого нет.
18:07:00 01-04-2026
Гость (18:02:01 01-04-2026)А в администрации не хотят хотя бы плешь почесать о создании инфраструктуры для самокатов
А вы интересный... Кто то будет на аренде деньги поднимать, а инфраструктуру для их удобства должен город делать? М.б. для облегчения жизни горожан, деньги сразу прокатчикам самокатов скидывать? Пусть арендуют землю и делают дорожки для своих клиентов. Мне и всем моим знакомым эти чуды на двух колесах не нужны. За городом по трассе пусть катаются.
А теперь минусуйте, ущербные.
19:14:46 01-04-2026
Это просто ужас. Мы думали запретят в 26 . А они тебе здрасьте катайтесь по тротуарам почти 3000 . Ужас . Представляю сколько опять будет покалеченных
22:01:16 01-04-2026
Обидно, что интересы пешеходов не учитывают, бизнесмены - получают прибыль, бюджет - налоги, чиновники - откаты, а пешеходы - ушибы, переломы и инвалидности. Господа чиновники - поделите городские дороги пропорционально выставленным на улицы СИМ и не разрешайте бизнесменам использовать СИМ до тех пор, пока они за свой счет не отстроят инфраструктуру - дорожки, стоянки, освещение, разметку, а так как по этим дорожкам будут ездить горожане на своих велосипедах и курьеры, то войдите в долю бюджетными деньгами - подготовьте проект и согласуйте его со всеми необходимыми службами. И будет счастье ; каждому бизнесмену - участок дороги и проект, который надо выполнить.
06:53:49 02-04-2026
Сделайте доступ только через гос.услуги и с 18 лет.
09:23:46 02-04-2026
Интересно сколько в плане покалеченных и убитых самокатчиками на тротуарах за сезон и сколько получат на этом прибыли бизнесмены. Хотя бы грубо подсчитать стоимость жизни человека.