Барнаул готовится к сезону электросамокатов: на улицы города выйдут около 2650 СИМ

В администрации краевой столицы прошло совещание с представителями операторов сервиса кикшеринга

01 апреля 2026, 16:53, ИА Амител

С 5 апреля в Барнауле стартует официальный сезон проката электросамокатов — в общей сложности на улицы города выйдут порядка 2650 единиц техники.

Основной объем парка предоставит сервис кикшеринга Whoosh. Это российская технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг краткосрочной аренды электросамокатов.

Сейчас в Барнауле компания тестирует зоны движения, запретные территории и новые функции мобильного приложения — на данный момент в городе уже работают 370 электросамокатов.

Оператор внедряет комплекс мер безопасности, чтобы минимизировать риски для пользователей и пешеходов:

воспользоваться сервисом смогут только лица старше 16 лет. Для подтверждения возраста внедрена усиленная система идентификации через банковских партнеров;

после 21:00 пользователи обязаны проходить в приложении тест на выявление признаков алкогольного или наркотического опьянения;

за систематические нарушения скоростного режима и опасное вождение максимальная скорость аккаунта будет автоматически ограничиваться;

на самокатах увеличены идентификационные номера — это упростит розыск виновников ДТП. Оператор обязуется содействовать правоохранительным органам в установлении личностей нарушителей.

Еще один крупный оператор — сервис "Юрент" — планирует вывести на улицы Барнаула до 950 электросамокатов уже к 5 апреля. Сегодня компания внедряет актуализированную карту города с корректными зонами парковки и запрета движения, обновленные правила пользования, ускоренную процедуру обработки запросов от ГИБДД для оперативного выявления нарушителей, а также рейтинговую систему: за нарушения ПДД рейтинг пользователя снижается, а при критических значениях аккаунт блокируется.

Власти города поддержали инициативы операторов и напомнили о действующей ответственности за нарушения. Так, управление электросамокатом лицом младше 16 лет влечет штраф в размере 30 тысяч рублей для родителей или законных представителей, а за нарушение правил дорожного движения пользователем СИМ выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, в Барнауле действуют запретные зоны для движения СИМ. Это парк "Изумрудный", улица Мало‑Тобольская (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического) и центральная аллея в парке "Юбилейный" — движение запрещено с 06:00 до 22:00.

Власти Барнаула на совещании в мэрии проанализировали ситуацию с безопасностью на дорогах. Несмотря на то, что в городе действует дорожная карта по регулированию средств индивидуальной мобильности и фиксируется снижение аварийности, этот вопрос остается в зоне особого внимания городских служб.

«Аварийность снижается, но тема безопасности пользователей электросамокатов и пешеходов по‑прежнему актуальна», — подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин на совещании с участием ГИБДД и операторов кикшеринга.

Комплексный подход — сочетание технологических решений от операторов, контроля со стороны ГИБДД и информирования горожан — должен сделать движение в Барнауле безопаснее как для пользователей СИМ, так и для пешеходов, убеждены в администрации Барнаула.