В Бийске затопило автовокзал
Сотрудники говорят, что такое там происходит постоянно
12 сентября 2023, 12:45, ИА Амител
Бийский автовокзал затопило дождевой водой 12 сентября, сообщает телеграм-канал "Бийск – мой город".
"Вот такое море бесконечное. К двери не подойти. Вонь стоит несусветная. Это уже постоянно, как только дождь. Как дальше работать – не знаю", – описывает происходящее женщина в видео, в котором другие работники борются с водой ведрами и совками.
Сотрудники вокзала говорят, что такое там происходит после каждого дождя.
Отметим, что в соцсетях также сообщают о "потопах" и в Барнауле. Например, подписчики телеграм-канала Barnaul 22 рассказали, что вход в школу № 68 превратился в озеро, а очевидцы amic.ru говорят о больших лужах на дорогах.
15:15:57 12-09-2023
Это там все время было, еще со времен народной власти.
15:48:24 12-09-2023
а зачем они воду гребут?