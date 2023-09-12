В Бийске затопило автовокзал

Сотрудники говорят, что такое там происходит постоянно

12 сентября 2023, 12:45, ИА Амител

Бийский автовокзал затопило дождевой водой 12 сентября, сообщает телеграм-канал "Бийск – мой город".

"Вот такое море бесконечное. К двери не подойти. Вонь стоит несусветная. Это уже постоянно, как только дождь. Как дальше работать – не знаю", – описывает происходящее женщина в видео, в котором другие работники борются с водой ведрами и совками.

Сотрудники вокзала говорят, что такое там происходит после каждого дождя.

Отметим, что в соцсетях также сообщают о "потопах" и в Барнауле. Например, подписчики телеграм-канала Barnaul 22 рассказали, что вход в школу № 68 превратился в озеро, а очевидцы amic.ru говорят о больших лужах на дорогах.