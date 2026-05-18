Компенсация покрывает лишь часть обесценившихся сбережений

18 мая 2026, 15:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев рассказал РИА Новости о праве граждан на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года. На нее могут претендовать родившиеся до указанного года граждане России, а также их наследники.

«Компенсации будут выплачиваться по счетам, которые были открыты до 20 июня 1991 года и закрыты до конца того же года. Право на получение компенсации распространяется на граждан, родившихся до 1992 года, а также на их наследников», — добавил он.

Компенсация рассчитывается по специальной формуле: остаток средств на счете по состоянию на 20 июня 1991 года умножается на коэффициенты, которые зависят от возраста вкладчика и срока хранения депозита. В соответствии с законодательством, один рубль 1991 года равен одному рублю 2026 года. Коэффициенты для расчета компенсации установлены нормативными актами.

Свищев отметил, что суммы компенсаций небольшие, но могут быть значимы для пенсионеров. Это частичное возмещение утраченных средств, которое предусмотрено законом.

«Для получения компенсации нужно обратиться в банк с паспортом. Если есть сберегательная книжка, ее тоже следует взять с собой. На месте нужно заполнить бесплатное заявление», — сообщил депутат.

Если сберегательная книжка утеряна, банк может восстановить данные о вкладе по заявлению на розыск. Наследникам для получения компенсации необходимо предоставить свидетельство о смерти владельца и документы, подтверждающие их право на наследство, подчеркнул Свищев.