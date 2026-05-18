НОВОСТИЭкономика

Госдума уточнила условия получения компенсации по советским вкладам

Компенсация покрывает лишь часть обесценившихся сбережений

18 мая 2026, 15:16, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев рассказал РИА Новости о праве граждан на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года. На нее могут претендовать родившиеся до указанного года граждане России, а также их наследники.

«Компенсации будут выплачиваться по счетам, которые были открыты до 20 июня 1991 года и закрыты до конца того же года. Право на получение компенсации распространяется на граждан, родившихся до 1992 года, а также на их наследников», — добавил он.

Компенсация рассчитывается по специальной формуле: остаток средств на счете по состоянию на 20 июня 1991 года умножается на коэффициенты, которые зависят от возраста вкладчика и срока хранения депозита. В соответствии с законодательством, один рубль 1991 года равен одному рублю 2026 года. Коэффициенты для расчета компенсации установлены нормативными актами.

Свищев отметил, что суммы компенсаций небольшие, но могут быть значимы для пенсионеров. Это частичное возмещение утраченных средств, которое предусмотрено законом.

«Для получения компенсации нужно обратиться в банк с паспортом. Если есть сберегательная книжка, ее тоже следует взять с собой. На месте нужно заполнить бесплатное заявление», — сообщил депутат.

Если сберегательная книжка утеряна, банк может восстановить данные о вкладе по заявлению на розыск. Наследникам для получения компенсации необходимо предоставить свидетельство о смерти владельца и документы, подтверждающие их право на наследство, подчеркнул Свищев.

Деньги / Фото: amic.ru

Россияне могут получить компенсацию по советским вкладам

Даже если сберкнижка утеряна, банк может восстановить данные по архивам
НОВОСТИОбщество

Экономика деньги банки
       

Комментарии 13

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..............................

15:18:51 18-05-2026

как всегда и везде-фигушки людям...

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Медведь-шатун

15:30:32 18-05-2026

Сбербанк является правопреемником Сберегательного бака СССР, получил неплохую прибыль в 2025 году, мог бв и рассчитаться с долгами, так нет, по копеечки будут 100 лет отдавать, уже сейчас мало живых и концы не найти....

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гость

15:34:23 18-05-2026

сбербанк массово надурил вкладчиков. Счета закрывали еще при жизни вкладчиков, при этом выплатили им компенсацию мизерную. Наследникам не получить по этим счетам., сбербанк всем отвечает автоматически - счета закрыты. Нотариусы заодно с банком, хотя выдали наследникам свидетельство о праве на наследство. Нотариусы - мутная контора. Мутит по советским вкладам.

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Гость

15:38:07 18-05-2026

В соответствии с законодательством, один рубль 1991 года равен одному рублю 2026 года

один рубль СССР был равен 2 долларам сша
сегодня 1 рубль равен 60 долларам
поэтому за 1 рубль мне вернут 1/120 часть рубля
это грабеж!!!!

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ыть

15:45:48 18-05-2026

Нужно на государственном уровне запретить Сбербанку РФ писать где бы то ни было, что он основан в 1841 году. Это абсолютно разные банки. Сбербанк РФ основан в 1992 году и точка! Долги по вкладам признанны государственным долгом и выплачиваются государством, Сбербанк к ним не имеет никакого отношения. Сбербанк не взял на себя никаких обязательств и поэтому не является правопреемником. Более того с марта по декабрь 1991 г. одновременно существовали Сбербанк СССР и Сбербанк России. Так что это абсолютно разные банки.

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Гость

15:56:19 18-05-2026

Деноминацию то не забыли?
1 тот рубль надо на 1000 умножить.
К примеру у людей лежали деньги на квартиру.
Квартира сегодня к примеру 5 000 000р.
Значит пусть 5 000 000 000 рублей возвращают.

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Леня

16:00:06 18-05-2026

Да, целый квест придумали: найдите сберегательную книжку, которой 35 лет, да и сейчас банка такого нет

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гость

07:44:47 19-05-2026

Леня (16:00:06 18-05-2026) Да, целый квест придумали: найдите сберегательную книжку, ко... а вы спросите ИИ по советским вкладам, очень много информации интересной откроется.

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Musik

16:15:14 18-05-2026

люди, вы чего на всю голову отбитые?
с 1991 прошло 35 лет.
35!!!

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гость

07:43:34 19-05-2026

Musik (16:15:14 18-05-2026) люди, вы чего на всю голову отбитые? с 1991 прошло 35 ле... так в одночасье всё население страны обнищало, до сих пор подняться не может от этого грабежа, потому и помнит все.

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Гость

19:05:28 18-05-2026

Что за издевательский расчёт: "один рубль 1991 года равен одному рублю 2026 года"!? Покупательная способность буржуйского "рубля" даже после деноминации не превосходит покупательную способность советской копейки до прихода к власти "реформаторов", напечатавших уйму фальшивых "денег" и растворивших в пустышках (в соотношении 1:1000) настоящие, обеспеченные золотым запасом СССР и адекватной товарной массой! Поэтому компенсация ("рубль" за рубль) должна производиться не единовременно, и даже не ежегодно, а как минимум хотя бы раз в каждый месяц!
Если спустя десятилетия денег по-прежнему "нет", то пошто было походя списывать долги иноземцам и хранить триста 'зелёных' миллиардов за кордоном, рискуя дождаться и дождавшись их 'заморозки'?

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.

22:22:47 18-05-2026

У нас депутаты в своем уме? Допустим у человека лежало на книжке 16 000 рублей. Он на эти деньги мог купить два автомобиля жигули или одну Волгу или одну кооперативную трехкомнатную квартиру. А сейчас вы ему предлагаете 16 тыс рублей. ГРАБЕЖ!!! На эти деньги ящик хорошей водки не купишь.

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Гость

09:38:09 19-05-2026

Мы вассалы.Сбербанк уже давно не соответствует своему предназначению.

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