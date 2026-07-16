В Госдуме выступили за право дачников торговать своей сельхозпродукцией
Сейчас продать излишки картошки, кабачков или домашних заготовок можно преимущественно на ярмарках выходного дня, а это не всегда удобно
16 июля 2026, 12:00, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью РИА Новости высказал идею разрешить гражданам продавать излишки сельскохозяйственной продукции на оживленных улицах возле крупных магазинов и супермаркетов.
«Это позволит гражданам получать дополнительный доход от продажи экологически чистых продуктов, выращенных на приусадебных участках. Хотя закон не запрещает дачникам реализовывать излишки урожая, на практике это возможно только на ярмарках выходного дня или колхозных рынках», — подчеркнул он.
По мнению Миронова, ярмарки и рынки в основном ориентированы на агрохолдинги, фермеров и перекупщиков, в то время как обычные граждане не имеют возможности продавать там свою продукцию. Он считает более справедливым предоставить людям право реализовывать излишки урожая рядом с магазинами, где всегда много покупателей.
Также парламентарий обратил внимание на ужесточение правил благоустройства, которое затрудняет торговлю в несанкционированных местах, таких как обочины дорог или остановки. Он призвал к разработке более сбалансированных правил, регулирующих эту сферу.
Ранее сообщалось, что в Барнауле была пресечена торговля ягодами возле ТЦ, так как она негативно сказывалась на облике города.
12:24:49 16-07-2026
Ну выборы же. Дачники туда обязательно припрутся.
15:29:03 16-07-2026
О! Я - дачник! Пойду-ка проголосую за него!
Дело говорит!
15:30:02 16-07-2026
идея класс. толтько как понять сто их дачи и земля нормальные? соседи вот из своего толчка удобряют огород, представляете?! а потом ЭТО продают, а? какое тут "покупайте у дачников"?!
15:49:39 16-07-2026
Гость (15:30:02 16-07-2026) идея класс. толтько как понять сто их дачи и земля нормальны... Однажды видела сие действо у соседки - сразу как бабка отшептала что либо брать у на базаре садоводов.
23:14:22 16-07-2026
Гость (15:49:39 16-07-2026) Однажды видела сие действо у соседки - сразу как бабка отше... Мне вообще одна бабка сказала, что видела как одна бабка, сказочников с амика ловила и огород заставляла удобрять.
21:54:22 16-07-2026
Гость (15:30:02 16-07-2026) идея класс. толтько как понять сто их дачи и земля нормальны... Каждый раз про одно и то же верещите, придумайте уже что нибудь новенькое
14:55:23 17-07-2026
Ну, ешьте магазинное, до сих пор не знают, что за удобрения китайцы завозят. Ни червячков, ни вкуса, ни запаха. Прятного аппетита.