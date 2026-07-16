Сейчас продать излишки картошки, кабачков или домашних заготовок можно преимущественно на ярмарках выходного дня, а это не всегда удобно

16 июля 2026, 12:00, ИА Амител

Овощи / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью РИА Новости высказал идею разрешить гражданам продавать излишки сельскохозяйственной продукции на оживленных улицах возле крупных магазинов и супермаркетов.

«Это позволит гражданам получать дополнительный доход от продажи экологически чистых продуктов, выращенных на приусадебных участках. Хотя закон не запрещает дачникам реализовывать излишки урожая, на практике это возможно только на ярмарках выходного дня или колхозных рынках», — подчеркнул он.

По мнению Миронова, ярмарки и рынки в основном ориентированы на агрохолдинги, фермеров и перекупщиков, в то время как обычные граждане не имеют возможности продавать там свою продукцию. Он считает более справедливым предоставить людям право реализовывать излишки урожая рядом с магазинами, где всегда много покупателей.

Также парламентарий обратил внимание на ужесточение правил благоустройства, которое затрудняет торговлю в несанкционированных местах, таких как обочины дорог или остановки. Он призвал к разработке более сбалансированных правил, регулирующих эту сферу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле была пресечена торговля ягодами возле ТЦ, так как она негативно сказывалась на облике города.