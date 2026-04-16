В Кремле прокомментировали обращение Виктории Бони к Путину

Как отметил Песков, по темам, которые подняла блогер, "справедливости ради ведется большая работа"

16 апреля 2026, 20:52, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

В Кремле ознакомились с видеообращением блогера Виктории Бони к Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Ранее Виктория Боня опубликовала видеообращение к Владимиру Путину "от лица народа". Она выразила мнение, что от президента скрывают реальное положение дел в стране, потому что все боятся его. Блогер затронула темы паводков в Дагестане, изъятия скота в Сибири и выброса мазута в Черном море, раскритиковала блокировки в Сети и предупредила о росте недовольства среди россиян.

«Безусловно, мы видели, оно (видеообращение. — Прим. ред.) достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», — сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, Боня "с большим интересом отметила эти вопросы" и затронула "весьма резонансные темы". По его словам, по многим темам, которые подняла блогер, уже ведется работа.