В Кремле прокомментировали обращение Виктории Бони к Путину
Как отметил Песков, по темам, которые подняла блогер, "справедливости ради ведется большая работа"
16 апреля 2026, 20:52, ИА Амител
В Кремле ознакомились с видеообращением блогера Виктории Бони к Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
Ранее Виктория Боня опубликовала видеообращение к Владимиру Путину "от лица народа". Она выразила мнение, что от президента скрывают реальное положение дел в стране, потому что все боятся его. Блогер затронула темы паводков в Дагестане, изъятия скота в Сибири и выброса мазута в Черном море, раскритиковала блокировки в Сети и предупредила о росте недовольства среди россиян.
«Безусловно, мы видели, оно (видеообращение. — Прим. ред.) достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», — сказал Песков.
Как отметил представитель Кремля, Боня "с большим интересом отметила эти вопросы" и затронула "весьма резонансные темы". По его словам, по многим темам, которые подняла блогер, уже ведется работа.
«Это весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания», — добавил он.
21:12:17 16-04-2026
В магазинах также учат продавцов отвечать на вопросы разгневанных покупателей:
-А почему хлеб несвежий?!
-Спасибо, что заметили и сообщили вовремя. Я обязательно сейчас передам информацию директору и поставщикам. Мы всё исправим и больше не повторим.
Когда покупатель уходит, продавец тут же забывает о произошедшем разговоре.
21:23:48 16-04-2026
В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску реагировать?
21:34:15 16-04-2026
Гость (21:23:48 16-04-2026) В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску р... Гость, ты видно, как кот в масле живешь?
21:55:07 16-04-2026
Гость (21:23:48 16-04-2026) В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску р... Да ладно вам! Боня даже про КРС рассказала Кремлю! Она инфлюэнсер, у неё подписчиков больше 20млн, наверно больше, чем население соседней страны. Электорат.
22:35:41 16-04-2026
Гость (21:23:48 16-04-2026) В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску р... Вот и плохо, что Кремль оторвался от народа и не хочет его слышать.
09:15:58 17-04-2026
Гость (21:23:48 16-04-2026) В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску р... так они эту соску и попросили записать
21:43:11 16-04-2026
Верховному должно быть стыдно: таких прописных истин, озвученных Боней, настолько он долго "не знал" (как "не ведал" и о грядущем бегстве Чубайса, всецело доверяя 'рыжему чёрту' вопреки негодованию гораздо более прозорливого "плебса")!
08:39:53 17-04-2026
Гость (21:43:11 16-04-2026) Верховному должно быть стыдно: таких прописных истин, озвуче...
Царь хороший, бояре и народ плохие
09:10:00 17-04-2026
Гость (08:39:53 17-04-2026) Царь хороший, бояре и народ плохие ... В пику этому, есть народная мудрость - каков поп, таков и приход.
22:49:48 16-04-2026
Придется посмотреть раз Песков рассказал.
23:30:14 16-04-2026
Ну да, только бонев они и слушают походу.
10:33:12 17-04-2026
Иванна (23:30:14 16-04-2026) Ну да, только бонев они и слушают походу.... академик РАН Р.И. Нигматулин не котируется, у него подписоты мало.
06:00:16 17-04-2026
Мелочи... Проблем море...
07:11:38 17-04-2026
Вы блокируете интернет! - Дааа, ведется большая работа...
07:43:39 17-04-2026
депутат от,, дома-2".
Боня,в кожаной тужурке на голое тело.
маузер в деревянной кобуре.
ботфорты вместо галифе и кирзачей.
и красная бандана.
голосуй за Бонь.
10:22:34 17-04-2026
шутка за шуткой. (07:43:39 17-04-2026) депутат от,, дома-2".Боня,в кожаной тужурке на голое тел... Передернул уже на нее, ага ? :-)
10:47:22 17-04-2026
Гость (10:22:34 17-04-2026) Передернул уже на нее, ага ? :-)... Ну это почетно
10:11:41 17-04-2026
Насмешили, "большая" работа :-)
11:42:45 17-04-2026
все заранее спланировано. Полит технологии. А вы ведетесь