НОВОСТИПолитика

В Кремле прокомментировали обращение Виктории Бони к Путину

Как отметил Песков, по темам, которые подняла блогер, "справедливости ради ведется большая работа"

16 апреля 2026, 20:52, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

В Кремле ознакомились с видеообращением блогера Виктории Бони к Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Ранее Виктория Боня опубликовала видеообращение к Владимиру Путину "от лица народа". Она выразила мнение, что от президента скрывают реальное положение дел в стране, потому что все боятся его. Блогер затронула темы паводков в Дагестане, изъятия скота в Сибири и выброса мазута в Черном море, раскритиковала блокировки в Сети и предупредила о росте недовольства среди россиян.

«Безусловно, мы видели, оно (видеообращение. — Прим. ред.) достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», — сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, Боня "с большим интересом отметила эти вопросы" и затронула "весьма резонансные темы". По его словам, по многим темам, которые подняла блогер, уже ведется работа.

«Это весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания», — добавил он.

Виктория Боня / Фото: стоп-кадр с видео блогера

"От лица народа". Виктория Боня и Айза записали обращения к Владимиру Путину

По мнению Виктории, глава российского государства не знает, что печалит народ и "пружинка скоро выстрелит"
НОВОСТИОбщество
Владимир Путин Россия Политика жалобы и просьбы Дмитрий Песков Знаменитости

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

21:12:17 16-04-2026

В магазинах также учат продавцов отвечать на вопросы разгневанных покупателей:
-А почему хлеб несвежий?!
-Спасибо, что заметили и сообщили вовремя. Я обязательно сейчас передам информацию директору и поставщикам. Мы всё исправим и больше не повторим.
Когда покупатель уходит, продавец тут же забывает о произошедшем разговоре.

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:48 16-04-2026

В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску реагировать?

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:34:15 16-04-2026

Гость (21:23:48 16-04-2026) В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску р... Гость, ты видно, как кот в масле живешь?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:07 16-04-2026

Гость (21:23:48 16-04-2026) В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску р... Да ладно вам! Боня даже про КРС рассказала Кремлю! Она инфлюэнсер, у неё подписчиков больше 20млн, наверно больше, чем население соседней страны. Электорат.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:35:41 16-04-2026

Гость (21:23:48 16-04-2026) В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску р... Вот и плохо, что Кремль оторвался от народа и не хочет его слышать.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:58 17-04-2026

Гость (21:23:48 16-04-2026) В Кремле реально заняться нечем, кроме как на каждую соску р... так они эту соску и попросили записать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:43:11 16-04-2026

Верховному должно быть стыдно: таких прописных истин, озвученных Боней, настолько он долго "не знал" (как "не ведал" и о грядущем бегстве Чубайса, всецело доверяя 'рыжему чёрту' вопреки негодованию гораздо более прозорливого "плебса")!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:53 17-04-2026

Гость (21:43:11 16-04-2026) Верховному должно быть стыдно: таких прописных истин, озвуче...
Царь хороший, бояре и народ плохие

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:00 17-04-2026

Гость (08:39:53 17-04-2026) Царь хороший, бояре и народ плохие ... В пику этому, есть народная мудрость - каков поп, таков и приход.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:49:48 16-04-2026

Придется посмотреть раз Песков рассказал.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

23:30:14 16-04-2026

Ну да, только бонев они и слушают походу.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:33:12 17-04-2026

Иванна (23:30:14 16-04-2026) Ну да, только бонев они и слушают походу.... академик РАН Р.И. Нигматулин не котируется, у него подписоты мало.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:00:16 17-04-2026

Мелочи... Проблем море...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:11:38 17-04-2026

Вы блокируете интернет! - Дааа, ведется большая работа...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
шутка за шуткой.

07:43:39 17-04-2026

депутат от,, дома-2".
Боня,в кожаной тужурке на голое тело.
маузер в деревянной кобуре.
ботфорты вместо галифе и кирзачей.
и красная бандана.
голосуй за Бонь.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:34 17-04-2026

шутка за шуткой. (07:43:39 17-04-2026) депутат от,, дома-2".Боня,в кожаной тужурке на голое тел... Передернул уже на нее, ага ? :-)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:22 17-04-2026

Гость (10:22:34 17-04-2026) Передернул уже на нее, ага ? :-)... Ну это почетно

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:41 17-04-2026

Насмешили, "большая" работа :-)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:45 17-04-2026

все заранее спланировано. Полит технологии. А вы ведетесь

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров