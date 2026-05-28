В Минпросвещения рассказали, кто будет оценивать поведение школьников
Оценку будет выставлять не один учитель, а коллектив педагогов, включая советника по воспитанию, логопеда, дефектолога и соцпедагога
28 мая 2026, 07:35, ИА Амител
Эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева в беседе с РИА Новости рассказала, как в школах будут выставлять оценки за поведение.
«Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель. Также участвуют советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники», — пояснила специалист.
В этом году в апробации системы участвуют ученики 1–8-х классов из 89 российских школ. По словам Коневой, многие педагоги уже отмечают положительную динамику: дети стали внимательнее относиться к поведению друг друга, стараются равняться на лучшие качества сверстников.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона, а с 2027/28 учебного года эту практику планируют ввести во всех общеобразовательных организациях страны.
10:47:36 28-05-2026
а при чем тут дефектолог и логопед? бред какой-то.
оценка по поведению за неделю должны выставляться всеми учителями-предметниками и завучем по воспитательной работе. Оценки предметников суммируются и выставляется средняя за неделю. Четвертная оценка выставляется по итогам недельных оценок Годовая оценка выставляется по итогам четвертных оценок.
11:07:48 28-05-2026
гость (10:47:36 28-05-2026) а при чем тут дефектолог и логопед? бред какой-то. оценк...
Больше занятий нет, как сидеть и оценивать? Еще обсуждать каждого лоботряса до полуночи? Как у нас некоторые любят всякого рода посиделки.
11:02:15 28-05-2026
Лебедь, рак да щука
12:27:18 28-05-2026
Зачем эта оценка? Она не на что не влияет. И никого ни когда не исправит.
22:19:56 28-05-2026
Обязанности сразу несколько перечисленных деятелей исполняет зачастую один и тот же человек...