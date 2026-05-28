В Минпросвещения рассказали, кто будет оценивать поведение школьников

Оценку будет выставлять не один учитель, а коллектив педагогов, включая советника по воспитанию, логопеда, дефектолога и соцпедагога

28 мая 2026, 07:35, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева в беседе с РИА Новости рассказала, как в школах будут выставлять оценки за поведение.

«Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель. Также участвуют советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники», — пояснила специалист.

В этом году в апробации системы участвуют ученики 1–8-х классов из 89 российских школ. По словам Коневой, многие педагоги уже отмечают положительную динамику: дети стали внимательнее относиться к поведению друг друга, стараются равняться на лучшие качества сверстников.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона, а с 2027/28 учебного года эту практику планируют ввести во всех общеобразовательных организациях страны.