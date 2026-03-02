Более 80% опрошенных родителей и педагогов выступили за запрет телефонов на уроках
При этом некоторые учителя отмечают, что смартфоны могут быть полезны во время занятий
02 марта 2026, 10:33, ИА Амител
Подавляющее большинство родителей и учителей поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на школьных уроках. Так, меру одобряют 83% родителей обучающихся и 86% педагогов. Это следует из результата опроса сервиса Superjob, который оказался в распоряжении РБК.
Напомним, что запрет на использование телефонов во время занятий действует в российских школах с декабря 2023 года. Аналитики отмечают высокий уровень поддержки этой инициативы среди родителей.
«При этом выявлены определенные различия в оценках. Так, мужчины‑родители выступают за запрет чуть активнее женщин (86% против 80%). А родители старше 40 лет поддерживают ограничение чаще, чем более молодые матери и отцы (85% против 78%). Противниками ограничений стали 9% родителей. Среди учителей уровень одобрения еще выше — 86%. Лишь 9% педагогов высказались против запрета, аргументируя свою позицию потенциальной пользой гаджетов в учебном процессе», — говорится в публикации.
В частности, некоторые учителя отмечают, что смартфоны могут быть полезны, "когда нужно считать или находить справочный материал", приводит один из таких аргументов сервис Superjob. Опрос охватил 1600 родителей и 500 педагогов из всех федеральных округов страны.
Ранее в России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение.
10:50:20 02-03-2026
1600 родителей и 500 учителей со всей страны, вот это статистика, конечно. Всегда удивляла эта выборка. Объективности никакой.
11:35:56 02-03-2026
Гость (10:50:20 02-03-2026) 1600 родителей и 500 учителей со всей страны, вот это статис... А Вы предлагаете провести референдум?
12:13:28 02-03-2026
Гость (11:35:56 02-03-2026) А Вы предлагаете провести референдум? ... Хм, как опрос и референдум связаны? Глупости говорите.
Просто нужно больше людей для опроса, а не 2000 со всей страны.
13:43:47 02-03-2026
Гость (10:50:20 02-03-2026) 1600 родителей и 500 учителей со всей страны, вот это статис... Это самые лучшие
12:05:06 02-03-2026
Вызывают к доске, дают калькулятор и пусть считают. Справочный материал? Какой? В учебниках он есть. Зачем в школе телефон на занятиях? Культуры у нас никакой нет, уважения к старшим нет, уважения к учителям нет. Телефон - это средство общения и развлечений. В школе общаются явно и без средств связи. Вне школы - хоть вместо ложки телефон используйте. На занятиях никаких телефонов!
12:35:01 02-03-2026
Гость (12:05:06 02-03-2026) Вызывают к доске, дают калькулятор и пусть считают. Справочн... Для безопасности нужен. Для учебы не нужен
12:54:08 02-03-2026
Гость (12:05:06 02-03-2026) Вызывают к доске, дают калькулятор и пусть считают. Справочн... у нас в школе нет тел на занятиях уже 5 лет. Прекрасный опыт, перенимайте
13:03:18 02-03-2026
Гость (12:05:06 02-03-2026)
Пусть гаджеты учеников лежат в сумке во время урока. Сумка рядом. Смартфоны можно и нужно использовать для проверки знаний учащихся на уроке. Проверочное задание учитель заранее помещает в документ, создает на него с помощью программы специальной кьюаркод. В конце урока проходит по рядам парт, ученики гаджетом фотографируют код (им заранее нужно скачать программу для его расшифровки), и на экране гаджета появляется задание. Остаётся только прорешать быстро его, кто сделает быстрей и правильно - проставить оценку. Потом ученики убирают смартфон в сумку. Дети очень любят использовать смартфоны в процессе обучения. Гаджеты помогают в учебном процессе, если правильно ими пользоваться.
13:24:09 02-03-2026
Гость (12:05:06 02-03-2026)Телефон - это средство общения и развлечений.. Для вас развлечение и общение, а для школьника нужная вещь в учебе. И если случится нештатная ситуация, ребенок сразу сможет связаться с родителями или МЧС. Сколько случаев всяких разных в последнее время.
13:34:04 02-03-2026
Прекрасный повод создать ПО для регулирования подростковой активности в интернет пространстве и с ресурсами электронного устройства (смартфон, планшет). Регулировке дОлжно подвергать интернет-ресурсы и приложения (определять время для игр и развлекательные ресурсы). Работа в этом направлении ведётся достаточно давно, но, к сожалению, недостаточно продуктивно и быстро.
В экосистеме гугл такой базовый функционал уже имеется, под надкусанное яблоко не знаю - не грыз...
Такое решение позволило бы эффективно использовать по назначению подрастающему поколению...
В русском языке и пословица на этот счёт имеется: делу - время, потехе - час.
14:41:36 02-03-2026
СуперЖоб на работу людей устраивает или консалтингом с соцопросиками занимается?
17:15:05 02-03-2026
