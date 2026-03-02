Более 80% опрошенных родителей и педагогов выступили за запрет телефонов на уроках

При этом некоторые учителя отмечают, что смартфоны могут быть полезны во время занятий

02 марта 2026, 10:33, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Подавляющее большинство родителей и учителей поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на школьных уроках. Так, меру одобряют 83% родителей обучающихся и 86% педагогов. Это следует из результата опроса сервиса Superjob, который оказался в распоряжении РБК.

Напомним, что запрет на использование телефонов во время занятий действует в российских школах с декабря 2023 года. Аналитики отмечают высокий уровень поддержки этой инициативы среди родителей.

«При этом выявлены определенные различия в оценках. Так, мужчины‑родители выступают за запрет чуть активнее женщин (86% против 80%). А родители старше 40 лет поддерживают ограничение чаще, чем более молодые матери и отцы (85% против 78%). Противниками ограничений стали 9% родителей. Среди учителей уровень одобрения еще выше — 86%. Лишь 9% педагогов высказались против запрета, аргументируя свою позицию потенциальной пользой гаджетов в учебном процессе», — говорится в публикации.

В частности, некоторые учителя отмечают, что смартфоны могут быть полезны, "когда нужно считать или находить справочный материал", приводит один из таких аргументов сервис Superjob. Опрос охватил 1600 родителей и 500 педагогов из всех федеральных округов страны.

