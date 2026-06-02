В МВД предупредили об усовершенствованной схеме мошенников с "заменой домофона"
Злоумышленники звонят от имени соседей, просят продиктовать "технический код", а затем атакуют жертву звонками от имени госведомств
02 июня 2026, 15:01, ИА Амител
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило об усовершенствовании мошеннической схемы с "заменой домофона". Злоумышленники делают первый контакт максимально бытовым и правдоподобным, пишет РИА Новости.
В одном из недавних случаев пострадавшему позвонила в мессенджере женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой.
«Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы поступит "технический код", который необходимо "сверить", так как аналогичное сообщение пришло и ей», — говорится в публикации.
Мужчина продиктовал код. После этого мошенническая атака продолжилась: жертве стали приходить сообщения о "взломе Госуслуг", затем последовали звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств с угрозами оформления доверенностей и хищения денег.
Киберполицейские напомнили: коды из СМС и push-уведомлений нельзя сообщать никому — даже если собеседник представляется соседом, сотрудником управляющей компании или сервисной организации.
12:52:41 03-06-2026
Так ловите мошенников.