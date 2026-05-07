Ящур подтвердили в хозяйстве Новосибирской области, где ранее массово уничтожили животных

Один из анализов показал положительный результат на ящур

07 мая 2026, 16:28, ИА Амител

Коровы в фермерском хозяйстве / Фото: amic.ru

В Новосибирской области официально подтвердили вспышку ящура после массового уничтожения животных в одном из фермерских хозяйств. Документ с результатами исследований появился в материалах судебного разбирательства между региональным управлением ветеринарии и владелицей хозяйства, пишет паблик "Кровавая Барыня".

Речь идет о ферме жительницы села Новоключи Светланы Паниной. Согласно опубликованным данным, 2 марта специалисты взяли пробы у двух коров. Один из анализов показал положительный результат на ящур. Исследование проводил Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения.

Как сообщает издание SibPublicFaces, результаты экспертизы региональное управление ветеринарии представило в суде в рамках иска к фермеру. При этом журналисты утверждают, что у лаборатории, проводившей исследование, якобы отсутствует аккредитация на диагностику ящура.

После выявления инфекции в хозяйстве началось массовое уничтожение животных. По данным публикации, 12 марта, пока хозяйки не было дома, ветеринарные службы усыпили весь скот на ферме. В общей сложности были уничтожены 150 баранов, 40 коров, семь коз, три верблюда и два поросенка.

Сама ситуация вызвала широкий резонанс среди жителей региона еще в середине марта. Тогда сельчане рассказывали журналистам, что в населенных пунктах начали прививать скот вакциной от ящура. Также в распоряжении СМИ появились фотографии препаратов, которыми, предположительно, проводилась вакцинация животных.

Примечательно, что ранее власти объясняли массовый убой животных подозрением на бешенство и пастереллез. Информация о подтвержденном ящуре официально публично не озвучивалась.

На данный момент подробности судебного разбирательства и официальная позиция ветеринарных служб по поводу аккредитации лаборатории остаются неизвестными.