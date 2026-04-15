В Новосибирской области направят 800 млн рублей на помощь сельчанам, потерявшим скот

На предприятиях и в личных подсобных хозяйствах уже проведены первые дезинфекции

15 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Коровы в фермерском хозяйстве / Фото: amic.ru

В Новосибирской области власти направят почти 800 млн рублей на поддержку сельчан, потерявших скот из-за ликвидации очагов пастереллеза. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона, пишет РИА Новости.

«По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области, министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, объем поддержки владельцев, утративших своих животных, оценивается в областном бюджете почти в 800 миллионов рублей. Из них 704 миллиона рублей предусматривается в составе резервного фонда для компенсации потерь хозяйствам, 70 миллионов рублей — муниципальным образованиям для возмещения расходов на карантинные мероприятия», — говорится в сообщении.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отметил, что на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах уже проведены первые дезинфекции, продолжается вакцинация животных, а в ряде населенных пунктов сняты ветеринарные посты.

В 2026 году в пяти районах региона вводился карантин по бешенству и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. Жесткие меры были связаны с тем, что болезнь протекала в нестандартной форме, ранее отмечал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

24 марта, по его словам, все очаги и зоны риска распространения пастереллеза были ликвидированы, новые случаи заболевания в регионе не фиксируются.