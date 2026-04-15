В Новосибирской области направят 800 млн рублей на помощь сельчанам, потерявшим скот
На предприятиях и в личных подсобных хозяйствах уже проведены первые дезинфекции
15 апреля 2026, 08:00, ИА Амител
В Новосибирской области власти направят почти 800 млн рублей на поддержку сельчан, потерявших скот из-за ликвидации очагов пастереллеза. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона, пишет РИА Новости.
«По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области, министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, объем поддержки владельцев, утративших своих животных, оценивается в областном бюджете почти в 800 миллионов рублей. Из них 704 миллиона рублей предусматривается в составе резервного фонда для компенсации потерь хозяйствам, 70 миллионов рублей — муниципальным образованиям для возмещения расходов на карантинные мероприятия», — говорится в сообщении.
Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отметил, что на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах уже проведены первые дезинфекции, продолжается вакцинация животных, а в ряде населенных пунктов сняты ветеринарные посты.
В 2026 году в пяти районах региона вводился карантин по бешенству и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. Жесткие меры были связаны с тем, что болезнь протекала в нестандартной форме, ранее отмечал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
24 марта, по его словам, все очаги и зоны риска распространения пастереллеза были ликвидированы, новые случаи заболевания в регионе не фиксируются.
Интересно сколько отдадут людям на компенсацию , а сколько останется у кого-то в карманах......
Татьяна (08:52:37 15-04-2026) Интересно сколько отдадут людям на компенсацию , а сколько о... Написано же-ни фига...
Татьяна (08:52:37 15-04-2026) Интересно сколько отдадут людям на компенсацию , а сколько о... Там прикол в том, что теперь нужно как-то доказать, что у вас было 5 коров , а не одна
Гость (09:04:15 15-04-2026) Там прикол в том, что теперь нужно как-то доказать, что у ва... На каждую животину есть паспорт и свидетельства о прививках. Не паспорта? Ну значит и животины не было.
Зачем это интересно? По тв показали, что все всё получили. У ром отправили заявление, вечером получили выплату. Зачем ещё 800 миллионов?
Вместо "В ... области направят 800 млн рублей на помощь сельчанам, потерявшим скот" заголовок должен выглядеть так: "В ... области направят 800 млн рублей из личных карманов чиновников (а не из бюджета) на помощь сельчанам, у которых чиновники убили весь скот."
Как всегда обсуждаем про соседскую беду, а про свои потери молчим и делаем вид что у нас такого нет. А по факту урон в разы выше.
а в Алтайском крае - молчок-с, а ущерба было гораздо больше, более 1 млрд