В Новосибирске нашли мертвым сотрудника управления ветеринарии

Сергею Туру было 43 года. Супруга умершего рассказала, что с ним произошло

29 апреля 2026, 15:43, ИА Амител

Сергей Тур / Фото: Управления ветеринарии НСО

Сотрудник Управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур скончался 28 апреля, сообщила НГС его супруга Елена. Мужчине было 43 года. По данным СМИ, чиновник наложил на себя руки. Однако супруга умершего не подтвердила эту информацию.

По словам Елены, незадолго до смерти Сергей ушел на больничный из‑за проблем со здоровьем. Причиной смерти стал отказ сердца. Супруга подчеркнула, что трагедия напрямую связана с профессиональной деятельностью: на работе мужчина испытывал значительную моральную и физическую нагрузку и нес большую ответственность.

После того как Тур ушел на больничный, ситуация развивалась стремительно — в день смерти к семье приезжали следователи и участковый. В самом управлении ветеринарии факт гибели подтвердили скупо:

«Можем сказать только, что его с нами больше нет».

Согласно информации с официального сайта Управления ветеринарии, Сергей Тур занимал должность начальника отдела организации противоэпизоотических, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина).

Ранее сообщалось, что Новосибирская область оказалась в сложной ситуации. К началу апреля в регионе зафиксировали заболевание скота.

За всех изъятых животных владельцам заплатили компенсацию. Жители села Козиха Новосибирской области записали видеоролик, в котором рассказали о требованиях чиновников вырезать весь скот после вспышки пастереллеза.

При этом сельчане утверждали, что скотину у них никто не осматривал, лабораторных исследований не проводил, а признаков заболевания у буренок не наблюдалось.