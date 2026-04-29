В Новосибирске нашли мертвым сотрудника управления ветеринарии

Сергею Туру было 43 года. Супруга умершего рассказала, что с ним произошло

29 апреля 2026, 15:43, ИА Амител

Сергей Тур / Фото: Управления ветеринарии НСО
Сотрудник Управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур скончался 28 апреля, сообщила НГС его супруга Елена. Мужчине было 43 года. По данным СМИ, чиновник наложил на себя руки. Однако супруга умершего не подтвердила эту информацию.

По словам Елены, незадолго до смерти Сергей ушел на больничный из‑за проблем со здоровьем. Причиной смерти стал отказ сердца. Супруга подчеркнула, что трагедия напрямую связана с профессиональной деятельностью: на работе мужчина испытывал значительную моральную и физическую нагрузку и нес большую ответственность. 

После того как Тур ушел на больничный, ситуация развивалась стремительно — в день смерти к семье приезжали следователи и участковый. В самом управлении ветеринарии факт гибели подтвердили скупо: 

«Можем сказать только, что его с нами больше нет».

Согласно информации с официального сайта Управления ветеринарии, Сергей Тур занимал должность начальника отдела организации противоэпизоотических, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина).

Ранее сообщалось, что Новосибирская область оказалась в сложной ситуации. К началу апреля в регионе зафиксировали заболевание скота.

За всех изъятых животных владельцам заплатили компенсацию. Жители села Козиха Новосибирской области записали видеоролик, в котором рассказали о требованиях чиновников вырезать весь скот после вспышки пастереллеза.

При этом сельчане утверждали, что скотину у них никто не осматривал, лабораторных исследований не проводил, а признаков заболевания у буренок не наблюдалось.

Гость

15:58:09 29-04-2026

"В управлении ветеринарии отмечали, что такие награды — это признание ответственного труда, компетентности и ежедневной работы по обеспечению ветеринарной безопасности региона."

Гость

20:26:48 29-04-2026

" Супруга подчеркнула, что трагедия напрямую связана с профессиональной деятельностью: на работе мужчина испытывал значительную моральную и физическую нагрузку и нес большую ответственность"----------- Скорей всего без ответственность.

Гость

21:03:38 29-04-2026

" и физическую нагрузку"------ Коробки с вакцинами таскал что ли?
А вообще показатель. 43 года и нет человека. Пенсионный возраст еще отодвинуть наверное надо? Ну чтоб гарантировано меньше народу доживало.

Гость

06:39:20 30-04-2026

а что там про огнестрел?

бгг

07:24:24 30-04-2026

последствия разоблачения угробления скота

Гость

10:36:26 30-04-2026

на такие посты надо назначать людей с железной психикой и реально воевавших. с личным оружием и неограниченными полномочиями. Для которых значительная моральная нагрузка не представляет сложности. И который может пистолетом пригрозить особо настырным а может и к стене приставить вредителя

