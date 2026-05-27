В ожидании открытия. В спальном районе Барнаула сдали в эксплуатацию "замороженный" ТРЦ

Коробка здания была готова в 2020 году, однако затем работы на объекте приостановили

27 мая 2026, 09:00, ИА Амител

ТРЦ на ул. Балтийской, 34 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крупный ТРЦ, который начали строить в 2017 году, сдали в эксплуатацию спустя девять лет — в апреле 2026-го. Информация об этом появилась на сайте строительного комитета горадминистрации. Инвестор проекта — бизнесмен Андрей Комяков (собственник компании "Строительная перспектива").

Общая площадь объекта — почти 20 тысяч квадратных метров. Рядом со зданием предусмотрена парковка на 400 машино-мест. Изначально предполагалось, что часть первого этажа здания займут сельхозрынок, продуктовые и другие магазины. Затем концепцию решили сменить и открыть "классический" торгово-развлекательный центр с якорным продуктовым арендатором, вещевым ретейлом и детской игровой зоной.

Однако этим планам помешала пандемия коронавируса: тогда из-за ковидных ограничений массово закрывались магазины, общепит, спортзалы и другие общественные объекты.

В результате торговый центр был заморожен на финальных стадиях: коробка, крыша и фасады были готовы, однако не выполнена внутренняя отделка помещений, не проведены и не подключены инженерные коммуникации.

В 2020 году власти Алтайского края рассматривали ТРЦ в качестве площадки для размещения ковидного госпиталя. Под эти цели хотели задействовать первый этаж здания — около 10 тыс. "квадратов", на которых можно было разместить около 500 коек.

Но в итоге для ковидного госпиталя выбрали другой объект — "Посуда-центр" на пр. Ленина, 154. Правда, госпиталь здесь так и не заработал: оказалось, перепрофилирование помещений потребует много времени и средств. К тому же ситуация с ковидом начала успокаиваться.

Отметим, что новая концепция ТРЦ на ул. Балтийской пока не представлена, и информация об арендаторах отсутствует. При этом ранее amic.ru писал, что торговые центры сейчас переживают непростое время: магазины закрываются или уходят в онлайн-торговлю, поток покупателей стремительно снижается. ТРЦ ищут новые модели по привлечению арендаторов, однако пока они работают слабо.

История участка

Земельный участок на пересечении ул. Шумакова и Балтийской с 2007 года арендовала московская компания "ИМИ", которая в 2011 году построила в городе ТРЦ "Весна". Фирма рассчитывала, что в Индустриальном районе города возведет ТРЦ "Весна-2".

Однако работы на участке так и не начались, поэтому в 2014-м участок вернули в ведение Главного управления имущественных отношений Алтайского края. В 2016 году землю повторно выставили на торги. За участок боролись Андрей Комяков и экс-арендатор "ИМИ". В результате на аукционе вновь победила московская компания, предложившая 23,2 млн рублей. Барнаульский предприниматель был готов отдать 23 млн рублей. Однако "ИМИ" во второй раз так и не начала строительство, и земля отошла Андрею Комякову.