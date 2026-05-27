В ожидании открытия. В спальном районе Барнаула сдали в эксплуатацию "замороженный" ТРЦ
Коробка здания была готова в 2020 году, однако затем работы на объекте приостановили
27 мая 2026, 09:00, ИА Амител
Крупный ТРЦ, который начали строить в 2017 году, сдали в эксплуатацию спустя девять лет — в апреле 2026-го. Информация об этом появилась на сайте строительного комитета горадминистрации. Инвестор проекта — бизнесмен Андрей Комяков (собственник компании "Строительная перспектива").
Общая площадь объекта — почти 20 тысяч квадратных метров. Рядом со зданием предусмотрена парковка на 400 машино-мест. Изначально предполагалось, что часть первого этажа здания займут сельхозрынок, продуктовые и другие магазины. Затем концепцию решили сменить и открыть "классический" торгово-развлекательный центр с якорным продуктовым арендатором, вещевым ретейлом и детской игровой зоной.
Однако этим планам помешала пандемия коронавируса: тогда из-за ковидных ограничений массово закрывались магазины, общепит, спортзалы и другие общественные объекты.
В результате торговый центр был заморожен на финальных стадиях: коробка, крыша и фасады были готовы, однако не выполнена внутренняя отделка помещений, не проведены и не подключены инженерные коммуникации.
В 2020 году власти Алтайского края рассматривали ТРЦ в качестве площадки для размещения ковидного госпиталя. Под эти цели хотели задействовать первый этаж здания — около 10 тыс. "квадратов", на которых можно было разместить около 500 коек.
Но в итоге для ковидного госпиталя выбрали другой объект — "Посуда-центр" на пр. Ленина, 154. Правда, госпиталь здесь так и не заработал: оказалось, перепрофилирование помещений потребует много времени и средств. К тому же ситуация с ковидом начала успокаиваться.
Отметим, что новая концепция ТРЦ на ул. Балтийской пока не представлена, и информация об арендаторах отсутствует. При этом ранее amic.ru писал, что торговые центры сейчас переживают непростое время: магазины закрываются или уходят в онлайн-торговлю, поток покупателей стремительно снижается. ТРЦ ищут новые модели по привлечению арендаторов, однако пока они работают слабо.
История участка
Земельный участок на пересечении ул. Шумакова и Балтийской с 2007 года арендовала московская компания "ИМИ", которая в 2011 году построила в городе ТРЦ "Весна". Фирма рассчитывала, что в Индустриальном районе города возведет ТРЦ "Весна-2".
Однако работы на участке так и не начались, поэтому в 2014-м участок вернули в ведение Главного управления имущественных отношений Алтайского края. В 2016 году землю повторно выставили на торги. За участок боролись Андрей Комяков и экс-арендатор "ИМИ". В результате на аукционе вновь победила московская компания, предложившая 23,2 млн рублей. Барнаульский предприниматель был готов отдать 23 млн рублей. Однако "ИМИ" во второй раз так и не начала строительство, и земля отошла Андрею Комякову.
09:04:51 27-05-2026
Накой!
09:44:02 27-05-2026
там будет 48 Пвз WB и 67 Пвз Ozon.
09:59:47 27-05-2026
Чем больше торговых центров - тем больше налогов государству.
А если ТЦ обанкротится то государство его заберёт.
Так что пусть строят, пусть открывают, пусть закрывают - государство со всего получит прибыль.
11:41:52 27-05-2026
Даешь больше ТЦ!!!
13:25:08 27-05-2026
ТРЦ уже не актуально, а вот спортивный зал здесь явно был бы востребован, да еще бы с бассейном.
17:57:07 27-05-2026
Татьяна (13:25:08 27-05-2026) ТРЦ уже не актуально, а вот спортивный зал здесь явно был бы... На балтийской самой большая концентрация спортзалов и так в городе :)
но если бы ddx перебрался и побольше я не против