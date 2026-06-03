В России экзамены в автошколах хотят снимать на видео по единым правилам
Записи с закрытых площадок и дорог будут загружаться на цифровую платформу
03 июня 2026, 12:31, ИА Амител
Правительство РФ прорабатывает вопрос о введении единых требований к видеофиксации практических экзаменов в автошколах, сообщает ТАСС.
Речь идет о повышении качества обучения путем установления единых требований к результатам освоения образовательной программы и проверяемым навыкам управления транспортными средствами. Кроме того, планируется ввести обязательную аудио- и видеофиксацию квалификационного экзамена — как на закрытой площадке, так и в условиях реального дорожного движения.
Полученные записи должны загружаться на цифровую платформу. Доступ к ним будут иметь сотрудники МВД России и должностные лица исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющие федеральный государственный контроль и надзор в сфере образования.
Доклад по итогам проработки этой меры ведомства должны представить в правительство в 2027 году.
12:41:43 03-06-2026
Бондарчука или Михалкова пригласят ...
12:57:31 03-06-2026
С автошколами совсем беда. Из группы в 20-25 человек, только 2-3 сдают экзамены. И ни кто , ни за что не отвечает. Деньги собрали "за обучение" и все . Дальше сами , сами.
13:44:29 03-06-2026
Гость (12:57:31 03-06-2026) С автошколами совсем беда. Из группы в 20-25 человек, только... Интересно почему так? Я учился в 1999 году сдавало вождение 80% наверное, ну да ездили мы так себе конечно, но тогда на механике только учились и там больше валили с тем как тронуться в горку или в гараж заезжать. А сейчас валяться на езде по городу, правила сдачи сильно жесткие или что?
13:45:04 03-06-2026
Гость (12:57:31 03-06-2026) С автошколами совсем беда. Из группы в 20-25 человек, только... Надо в суд подавать на такие автошколы. Криворуко оказали услугу, что люди сдать не могут. Не может быть, чтобы из группы в 25 человек сдавали только 2-3. Инструкторов на урановые рудники, вагонетки с ураном толкать.
19:46:07 03-06-2026
Горожанин (13:45:04 03-06-2026) Надо в суд подавать на такие автошколы. Криворуко оказали ус... А ты сам то кем будешь, или только с дивана дибаты и можешь талкать...)))на тебе возить уран инструктора будут )))
13:19:07 03-06-2026
И исчезнут взяточники?
14:09:13 03-06-2026
Как же раньше подавляющее большинство сдавало с первого раза и могли ездить?
Сейчас мутата какая-то с этими экзаменами, то ли взятки клянчат, то ли правила сдачи дурацкие стали.
14:11:11 03-06-2026
В средних школах лучше бы всех учили вождению. И в них же особо активных в дурном плане отсеивали.
18:45:15 03-06-2026
Неужели никто не догадался, что лучше на экзаменах в ГИБДД снимать видео, чтобы можно было оспорить несдачу и проверить работу школ одной и той же записью? На данный момент завалить можно любого, как и засчитать сдачу тоже любому. Это всех устраивает?
23:26:10 03-06-2026
Гость (18:45:15 03-06-2026) Неужели никто не догадался, что лучше на экзаменах в ГИБДД с... Ты б хоть заголовок прочитал: "В России экзамены в автошколах хотят снимать на видео по единым правилам"