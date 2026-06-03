В России экзамены в автошколах хотят снимать на видео по единым правилам

Записи с закрытых площадок и дорог будут загружаться на цифровую платформу

03 июня 2026, 12:31, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Правительство РФ прорабатывает вопрос о введении единых требований к видеофиксации практических экзаменов в автошколах, сообщает ТАСС.

Речь идет о повышении качества обучения путем установления единых требований к результатам освоения образовательной программы и проверяемым навыкам управления транспортными средствами. Кроме того, планируется ввести обязательную аудио- и видеофиксацию квалификационного экзамена — как на закрытой площадке, так и в условиях реального дорожного движения.

Полученные записи должны загружаться на цифровую платформу. Доступ к ним будут иметь сотрудники МВД России и должностные лица исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющие федеральный государственный контроль и надзор в сфере образования.

Доклад по итогам проработки этой меры ведомства должны представить в правительство в 2027 году.