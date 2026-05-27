Юные разработчики смогут попробовать свои силы в международном конкурсе по ИИ

Регистрация на AI Challenge продлится до 15 сентября 2026 года

27 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Программист / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ко Дню защиты детей Сбер запустил ежегодный международный конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge ("ЭйАй Челлендж"). К нему могут присоединиться школьники и студенты из России и других стран — как новички, так и ребята с хорошей подготовкой в ИИ. Заявки принимают до 15 сентября 2026 года.

Какие задачи ждут участников?

Ребятам предложат работать с задачами, которые актуальны технологическому бизнесу. Среди направлений — создание ИИ-агентов для информационной безопасности, восстановление изображений, обработка обращений граждан, а также поиск скрытых ИИ-манипуляций на картинках.

Конкурс помогает талантливым участникам быстрее расти в профессии, служит трамплином в будущее, отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«AI Challenge объединяет талантливых и целеустремленных ребят, которые будут создавать новые технологии и продукты, менять целые индустрии. Каждый год мы усложняем задачи конкурса — и каждый раз участники с ними прекрасно справляются», — уточнил Александр Ведяхин.

И добавил, что работа с реальными бизнес-кейсами помогает школьникам и студентам получить опыт, который пригодится в ведущих технологических компаниях.

Кто может подать заявку?

Участников разделят на три категории.

Трек "Начинающие" подойдет детям до 13 лет включительно. Для него нужны базовые знания программирования на Python ("Пайтон") и классического машинного обучения.

В категории "Школьники" ждут участников до 18 лет включительно. Это ученики, выпускники школ и студенты колледжей. Они могут проходить конкурс одни или в команде. Им нужно уметь применять ИИ, уверенно программировать, понимать машинное обучение и основы глубокого обучения.

Трек "Студенты" рассчитан на студентов вузов и колледжей до 25 лет. Здесь также есть индивидуальный и командный формат. Участникам понадобятся хорошие знания в сфере ИИ и классического машинного обучения.

Что получат победители?

Сильнейших наградят в Москве на международной конференции Artificial Intelligence Journey ("Артифишл Интеллидженс Джорни"). Призовой фонд конкурса составит 15,6 млн рублей.

Победители также смогут пройти образовательную программу для подготовки российской школьной сборной к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту IOAI ("АйОуЭйАй") в 2027 году.