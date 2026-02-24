"Идея сомнительная". Экономист раскритиковал налог на покупку предметов роскоши

По мнению эксперта, сбор вряд ли принесет бюджету больше 1 млрд рублей, но спровоцирует обходные схемы

24 февраля 2026, 13:35, ИА Амител

В Госдуме предложили ввести разовый налог на приобретение предметов роскоши — автомобилей дороже 20 млн рублей, яхт, катеров, самолетов и вертолетов стоимостью свыше 50 млн. Инициатива предполагает прогрессивную шкалу от 1 до 4% от цены покупки. Однако эксперты сомневаются в ее эффективности.

Экономист, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Олег Николаев в беседе с "Газетой.ru" назвал идею сомнительной. По его словам, бюджетный эффект будет минимальным, а вот стимул для поиска обходных путей — значительным.

«В 2025 году в Россию ввезли 695 новых люксовых автомобилей по параллельному импорту. Даже при средней цене 30 млн и максимальной ставке 4% получится около 840 млн рублей — меньше миллиарда», — подсчитал эксперт.

Он отметил, что разовый налог не имеет смысла, если можно точечно повышать уже действующие ставки. Например, при покупке яхты за 50 млн рублей транспортный налог сегодня составляет около 160 тысяч в год (0,3% от стоимости). Увеличение ставки вдвое за десять лет даст бюджету дополнительные 3% без "разовой кампании", которая лишь провоцирует уход в тень.

Кроме того, предметы роскоши уже облагаются повышенными налогами: для автомобилей дороже 10 млн рублей применяется повышающий коэффициент 3, а для недвижимости свыше 300 млн — ставка 2,5% вместо стандартных 0,1–0,5%. Новый сбор фактически дублирует уже существующую нагрузку, добавил Николаев.

Инициатива требует изменений в Налоговый кодекс, и ее реалистичность, по мнению эксперта, под большим вопросом.