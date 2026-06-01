В России предложили ввести еженедельный день многодетных семей
Один будний день в неделю родители и их близкие смогут уйти с работы пораньше, отвести ребенка к врачу или решить другие вопросы в приоритетном порядке
01 июня 2026, 09:48, ИА Амител
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил ввести еженедельный день для многодетных семей, когда организации и учреждения будут обслуживать их вне очереди.
«Я считаю, что очень важно, чтобы день [многодетных] был не раз в году. Важно, чтобы у нас появились специальные будни для многодетных, когда все организации и учреждения обслуживают их в приоритетном порядке. Многодетным родителям или их ближайшим родственникам следует выделить один день в неделю для того, чтобы воспользоваться такими особыми условиями, как возможность уйти с работы раньше, отвести ребенка к врачу или решить другие важные вопросы», — сказал Рыбальченко.
По его мнению, такие дни необходимо закрепить законодательно. На первом этапе можно ввести один день в месяц, а затем перейти на еженедельную практику. Единый день для всех организаций, по словам общественника, позволит выстроить работу "в едином ключе" — и для семей, и для работодателей, и для учреждений.
В этот день на портале "Госуслуги" должна появляться информация о доступных для многодетных услугах, чтобы волонтеры и работодатели могли заранее планировать участие в поддержке семей.
«Такие дни, на мой взгляд, могут стать важным дополнением к уже существующим меркам поддержки многодетных семей. Иногда не менее важно предоставлять людям не только финансовую поддержку, но и возможность без спешки заниматься своими делами, разрешать возникающие проблемы», — заключил Рыбальченко.
10:37:22 01-06-2026
О, Господи! Других категорий граждан то нет в нашей стране, только многодетные и малоимущие...Что ни новость, то про меры поддержки многодетных! А пенсионеров, у большинства которых нищенские пенсии, наше государство никак не хочет поддержать?! А обычная среднестатистическая семья с 1-2 ребенком не заслуживает мер поддержки?! Или они только налоги платить должны?
11:32:41 01-06-2026
Злюка (10:37:22 01-06-2026) О, Господи! Других категорий граждан то нет в нашей стране, ... Потому что многодетные рожают и выращивают для страны РОССИЯН, а не мигрантов.
Потому что если ДВОЕ родили ОДНОГО ребёнка - страна быстро заполнится мигрантами.
Если ТРЁХ - мигранты не нужны. Думать надо головой.
12:52:13 01-06-2026
Гость (11:32:41 01-06-2026) Потому что многодетные рожают и выращивают для страны РОССИЯ... таблеточку примите, успокойтесь и больше не волнуйтесь так из-за обычных комментов. все хорошо, рожают для России, да...
14:37:32 01-06-2026
Гость (11:32:41 01-06-2026) Потому что многодетные рожают и выращивают для страны РОССИЯ...
Вы совсем не умеете в арифметику? Согласно статистике у нас примерно из семей с детьми 65% - один ребенок, 30% - два ребенка, 5% - три и более ребенка. И вот эти жалкие 5% могут поднять демографию по всей стране? Не смешите мои копыта (с) Поддержку как раз надо направлять семьям с 1-2 детьми, во-первых, чтобы бы вообще заводили детей, во-вторых, чтобы как раз поднять процент воспроизведения из той ямы, где он сейчас. Но это требует намного больше денег чем громкие заявления и льготы для многодетных.
15:24:41 01-06-2026
Гость (14:37:32 01-06-2026) Вы совсем не умеете в арифметику? Согласно статистике у ... Нужно наказать всех, кто завёл всего лишь одного ребёнка.