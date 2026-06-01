В России предложили ввести еженедельный день многодетных семей

Один будний день в неделю родители и их близкие смогут уйти с работы пораньше, отвести ребенка к врачу или решить другие вопросы в приоритетном порядке

01 июня 2026, 09:48, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил ввести еженедельный день для многодетных семей, когда организации и учреждения будут обслуживать их вне очереди.

«Я считаю, что очень важно, чтобы день [многодетных] был не раз в году. Важно, чтобы у нас появились специальные будни для многодетных, когда все организации и учреждения обслуживают их в приоритетном порядке. Многодетным родителям или их ближайшим родственникам следует выделить один день в неделю для того, чтобы воспользоваться такими особыми условиями, как возможность уйти с работы раньше, отвести ребенка к врачу или решить другие важные вопросы», — сказал Рыбальченко.

По его мнению, такие дни необходимо закрепить законодательно. На первом этапе можно ввести один день в месяц, а затем перейти на еженедельную практику. Единый день для всех организаций, по словам общественника, позволит выстроить работу "в едином ключе" — и для семей, и для работодателей, и для учреждений.

В этот день на портале "Госуслуги" должна появляться информация о доступных для многодетных услугах, чтобы волонтеры и работодатели могли заранее планировать участие в поддержке семей.