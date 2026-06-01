В России предложили ввести налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря

Вернуть 13% от стоимости отдыха можно будет при условии, что лагерь внесен в региональный реестр

01 июня 2026, 10:40, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru

В Госдуму внесен законопроект, который позволит родителям получить социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря. Авторами инициативы выступили лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков. Документ уже поступил на рассмотрение палаты, пишет РИА Новости.

Сейчас налоговый вычет можно оформить на лечение и образование. Депутаты предлагают добавить в этот перечень и расходы на детский отдых. Речь идет о лагерях, включенных в региональные реестры организаций детского отдыха: круглосуточных (сезонных или круглогодичных), а также палаточных.

Общий лимит вычета остается прежним — 150 тысяч рублей в год. То есть семья сможет вернуть до 19,5 тысячи рублей (13% от этой суммы), распределив вычет между расходами на медицину, образование и лагерь по своему усмотрению.

Получить деньги можно будет как через налоговую службу, так и через работодателя.

«Максимальная сумма налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, и будет правильно расширить сферу его применения», — прокомментировал Миронов.

Политик также напомнил, что партия выступает за возврат детского кешбэка и выделение бюджетных средств на проезд детей в лагеря. По его словам, в комплексе эти меры станут серьезной поддержкой для семей с детьми.