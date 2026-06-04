В Барнауле мошенник обманул студента, прикинувшись другом с частыми финансовыми проблемами
Юноша ничего не заподозрил, поскольку товарищ занимал деньги
04 июня 2026, 16:41, ИА Амител
В Барнауле 19-летний студент хотел помочь другу деньгами, но попался на уловку мошенника, сообщает региональное МВД.
«В одном из мессенджеров пришло сообщение с аккаунта друга. Попросил занять денег — 13 тысяч рублей. Юноша ничего не заподозрил, поскольку друг и ранее обращался к нему с подобными просьбами», — рассказали в ведомстве.
В итоге перевел деньги. Однако друг не успокоился и попросил еще 7 тыс. рублей. После этого студент заподозрил неладное и обратился в полицию.
Ранее в Алтайском крае мошенник под видом девушки обманул студента, пригласив на нереальный спектакль. Причем обманул по стандартной схеме: парень оплатил билеты, но, как оказалось, транзакция не прошла и надо было сделать это снова.
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