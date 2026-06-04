Депутат Голобородько возглавит проект "Единой России" по развитию детского спорта на Алтае

Проект "Детский спорт" нацелен на продвижение здорового образа жизни и систематических занятий физкультурой среди детей и подростков

04 июня 2026, 16:58, ИА Амител

Денис Голобородько / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Президиум регионального политсовета "Единой России" 3 июня утвердил новое руководство партийного проекта "Детский спорт" в Алтайском крае. Координатором направления назначен первый заместитель секретаря реготделения партии, вице-спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Голобородько. Общественный совет проекта возглавил предприниматель и основатель благотворительного фонда "Мой Алтай" Антон Теслин.

Как отметил Денис Голобородько, ключевая задача проекта — развитие массового детского спорта и популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков.

«Наш партпроект направлен на популяризацию здорового образа жизни и регулярной физической активности среди детей и подростков, на развитие массового спорта. Вместе с коллегами будем работать по всем направлениям проекта, это важно для развития нашего края. Ведь сильное поколение начинается со спорта», — подчеркнул он.

По словам Голобородько, "Единая Россия" совместно с органами власти и спортивными федерациями уже ведет системную работу по развитию спортивной инфраструктуры в регионе. С 2017 года в рамках проекта в Алтайском крае построено 76 спортивных объектов, еще 62 — отремонтированы, а 224 спортивных клуба получили необходимый инвентарь. В 2026 году планируется строительство и модернизация еще восьми объектов.

Он также добавил, что дальнейший акцент будет сделан на развитии спортивной базы в территориях.

«Для развития спорта у нас есть сильные тренеры и талантливые спортсмены. Теперь наша задача — включиться в развитие инфраструктуры», — отметил он.

В целом в 2026–2027 годах в рамках партпроекта "Детский спорт", который на федеральном уровне координирует олимпийская чемпионка Ирина Роднина, планируется обустроить более тысячи малых спортивных площадок в сельской местности по всей стране.

Всего в Алтайском крае реализуется 21 партийный проект "Единой России", направленный на развитие различных сфер жизни региона.