Алтайское отделение партии "Новые люди" поддержало Даванкова в споре с "Соловьев Live"

Никита Федюнин подчеркнул, что голосовать за альтернативу — это не "упоротость", это конституционное право граждан России

04 июня 2026, 17:27, ИА Амител

Никита Федюнин / Фото: Елизавета Бучнева

Ведущий "Соловьев Live" Сергей Мардан оскорбил миллионы россиян, назвав их "особо упоротыми" из-за нежелания голосовать за партию власти, заявил руководитель отделения "Новых людей" в Алтайском крае Никита Федюнин. Об этом пишет "Атмосфера".

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Перепалка между ведущими "Соловьев Live" и "Новыми людьми" началась в конце мая, а причиной послужил "Манифест женщин России". Документ, опубликованный партией, включает десять базовых принципов, которые должны стать общественной нормой. Среди них — уважение к женщинам вместо хамства, любовь вместо агрессии, выбор вместо запретов и еще семь, которые можно прочитать на сайте проекта голосженщин.рф.

После этого ведущий Сергей Карнаухов назвал "никчемными" некоторые проблемы, указанные в Манифесте, а также заявил о необходимости возбудить уголовное дело против автора документа — депутата Госдумы Ксении Горячевой ("Новые люди").

В ответ на это вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков вступился за коллегу и предложил каналу "Соловьев Live" сделать выбор: разогнать быдло-ведущих или отказаться от госфинансирования и работать на донаты.

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За Карнаухова вступился Мардан. Собственно, в его заявлении и усмотрели оскорбление жителей России, которые поддерживают не партию власти.

«Когда Даванков пишет в своем фуфловом телеграм-канале "Я не могу понять, зачем нужен канал "Соловьев Live", у меня возникает вопрос: "Товарищ, а ты кто такой?" Ходите на заседания только, чтобы особо упоротым было бы за кого голосовать, ну потому что они не хотят за партию власти голосовать. И все», — заявил Мардан.

Федюнин в своем Telegram-канале отметил, что подобные высказывания являются не нападками на конкретную политическую силу, а оскорблением миллионов россиян:

«Когда Сергей Мардан называет миллионы граждан, голосующих за альтернативные политические силы, "особо упоротыми", он оскорбляет не партию "Новые люди". Он оскорбляет предпринимателей, врачей, учителей и инженеров здесь, на Алтае, и по всей стране. Тех самых людей, чьим ежедневным трудом создается экономика региона и страны, и с чьих налогов оплачивается производство программ самого Мардана».

Федюнин подчеркнул, что "голосовать за альтернативу — это не "упоротость", это конституционное право граждан России на политический выбор".

Также руководитель отделения "Новых людей" поддержал позицию Даванкова, который раскритиковал высказывания ведущих "Соловьев Live":