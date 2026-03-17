Мера станет частью комплексной стратегии по улучшению демографической ситуации в стране

17 марта 2026, 13:43, ИА Амител

Ребенок / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением увеличить размер федерального пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Это поможет устранить региональные различия и значительно поддержать семьи с детьми, рассказал он в интервью "Ленте.ру".

На данный момент размер пособия составляет 28,4 тысячи рублей.

«В некоторых регионах России, помимо федерального пособия, выплачивают и региональные выплаты. Однако условия и суммы выплат различаются в зависимости от региона. Например, в Приморском крае при рождении первого ребенка выплачивается пособие, равное двукратному прожиточному минимуму, что составляет 43 722 рубля», — отметил Миронов.

Парламентарий также указал на то, что в большинстве российских регионов граждане получают только федеральное пособие в размере 28,5 тысячи рублей. Расходы родителей в первые месяцы жизни ребенка, такие как покупка коляски, кроватки, одежды и других необходимых вещей, могут быть значительными.

«Во многих семьях нет средств на эти расходы, поэтому партия "Справедливая Россия" выступает за увеличение размера пособия», — заключил депутат.

Ранее депутат предложил увеличивать маткапитал с каждым новым ребенком.