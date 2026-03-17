Пособие для новорожденных предложили увеличить почти в два раза
Мера станет частью комплексной стратегии по улучшению демографической ситуации в стране
17 марта 2026, 13:43, ИА Амител
Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением увеличить размер федерального пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Это поможет устранить региональные различия и значительно поддержать семьи с детьми, рассказал он в интервью "Ленте.ру".
На данный момент размер пособия составляет 28,4 тысячи рублей.
«В некоторых регионах России, помимо федерального пособия, выплачивают и региональные выплаты. Однако условия и суммы выплат различаются в зависимости от региона. Например, в Приморском крае при рождении первого ребенка выплачивается пособие, равное двукратному прожиточному минимуму, что составляет 43 722 рубля», — отметил Миронов.
Парламентарий также указал на то, что в большинстве российских регионов граждане получают только федеральное пособие в размере 28,5 тысячи рублей. Расходы родителей в первые месяцы жизни ребенка, такие как покупка коляски, кроватки, одежды и других необходимых вещей, могут быть значительными.
«Во многих семьях нет средств на эти расходы, поэтому партия "Справедливая Россия" выступает за увеличение размера пособия», — заключил депутат.
Ранее депутат предложил увеличивать маткапитал с каждым новым ребенком.
15:56:06 17-03-2026
Опять этот... Ещё раз предлагаю, сказать ему,что возьмут его в думу, чтобы молоть перестал. Утомил.
17:27:57 17-03-2026
Ща вам маргиналы налупять кучу аутистов и даунов! Кто этих инвалидов обеспечивать будет?
08:46:55 18-03-2026
У него просто пари с Милоновым.