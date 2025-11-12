На Алтае росгвардейцы спасли водителя, пострадавшего в жестком ДТП

Сотрудники Росгвардии обесточили автомобиль и помогли спасателям извлечь пострадавшего из искореженного ВАЗа

12 ноября 2025, 16:15, ИА Амител

Росгвардейцы спасли водителя, пострадавшего в ДТП / Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Экипаж Росгвардии в составе старших сержантов полиции Романа Стародуба и Михаила Сальникова оперативно отреагировал на ДТП с пострадавшим на трассе между селами Подойниково и Высокая Грива в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю.

Сотрудники вневедомственной охраны, получив сообщение от дежурного полиции, немедленно выдвинулись к месту аварии, где установили, что водитель автомобиля "Рено" не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом.

В результате столкновения ВАЗ получил серьезные повреждения, а его водитель травмировался. Старший сержант Сальников оперативно обесточил поврежденный автомобиль, сняв клеммы с аккумулятора, и организовал безопасный подход к транспортному средству.

В ходе совместных действий сотрудников МЧС и росгвардейцев поврежденная дверь машины была отогнута, а пострадавший аккуратно извлечен из нее и передан бригаде скорой помощи. Молодого человека в тяжелом состоянии доставили в больницу Камня-на-Оби.

Оперативные и слаженные действия сотрудников Росгвардии помогли своевременно оказать помощь пострадавшему в дорожной аварии.

