Греф: Сбербанк планирует выплатить рекордные дивиденды — 853 млрд рублей

Об этом глава банка рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным

18 марта 2026, 09:47, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Сбербанк планирует направить на дивиденды за 2025 год рекордную сумму — 853 млрд рублей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости

«Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли — 1,706 триллиона. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды — 853 миллиарда. Это тоже рекорд за все время», — подчеркнул Греф.

Он также выразил уверенность, что банк в ближайшее время справится со всеми поставленными задачами.

Напомним, действующая дивидендная политика Сбербанка предусматривает выплату 50% от чистой прибыли группы по МСФО — при условии, что достаточность общего капитала по РСБУ сохраняется на уровне не ниже 13,3%.

Для сравнения: по итогам 2024 года банк уже выплатил рекордные дивиденды — 786,9 млрд рублей, а это 34,84 рубля на акцию.

Ранее эксперты оценили состояние российской экономики. Результат оказался неутешительным.

Комментарии 20

Гость

09:52:32 18-03-2026

здорово и безмерно горжусь.
можно было бы всей страной жить как в дубае - там кроме нефти и песка вообще ничего нет.
можно открывать новорожденным накопительные счета, гражданам рф давать бесплатные однокомнатные квартиры.
много что можно, имея всю таблицу менделеева

Гость

10:02:55 18-03-2026

Гость (09:52:32 18-03-2026) здорово и безмерно горжусь.можно было бы всей страной жи... можно, а зачем?

Гость

11:08:49 18-03-2026

Гость (10:02:55 18-03-2026) можно, а зачем?...
ла, не зачем.
обещать и выезжать на былом - намного дешевле

Гость

09:53:33 18-03-2026

Иностранный банк получил доходы. Малина а не жизнь.

Гость

13:55:12 18-03-2026

Гость (09:53:33 18-03-2026) Иностранный банк получил доходы. Малина а не жизнь. ... С чего он иностранный. Акции доступны всем. Они недорогие.

Гость

10:11:46 18-03-2026

А за чей счет богатеет? Обдирая население? Главное ведь поделиться с нужными людьми.

гость

16:53:21 18-03-2026

Гость (10:11:46 18-03-2026) А за чей счет богатеет? Обдирая население? Главное ведь поде... скорее всего жирует за счет невыплат компенсаций за советские счета гражданам и наследникам. Банк хранит данные по счетам 75 лет, но только не сбербанк. "Теряет" информацию по счетам. чтобы не выплачивать компенсацию.

Гость

10:22:31 18-03-2026

Ограбил пенсионеров своими навязанными страховками! Теперь ещё спасибы урезал до ноля!

Гость

10:29:34 18-03-2026

Вот интересно, Сбербанк то прихватизировали, то лет 5 назад государство "выкупило" его обратно триллионов за 7-8. Здесь и президент, и председатель правительства, и министр финансов все волосы выщипали на голове от вопроса - где взять деньги в бюджет? А здесь на тебе, 1/50 годового бюджета страны только на дивиденды! А прибыль, только вдумайтесь, 1/25 годового бюджета всей страны!!! В одной только конторе, дверь в которую ФНС наверное забыла.

Гость

10:57:26 18-03-2026

Ростовщики против народа, против России... Еще и гордятся этим.

бийчанин

11:22:59 18-03-2026

Число клиентов Сбербанка за 2025 год выросло до 113 млн человек. Только на дивиденды с них прихватизировали по 15-20 тысяч. В чистую прибыль не входят зарплаты и премии сотрудникам, т.е. разжились на каждом клиенте в среднем по 30-40 тысяч. Вот такие орешки в рационе сбербелки и "слуги народа" белку стерегут

Гость

11:32:21 18-03-2026

Во у Сбера прут доходы, неужели санкции так помогают. Так они будут хотеть чтобы санкции оставались

Musik

11:41:25 18-03-2026

Вас Герман Оскарович почитает и передумает, пенсам все начислит.

Гость

11:59:14 18-03-2026

Так вот почему вчера приложения сбера зависали, Греф проценты снимал.

Константин

13:32:17 18-03-2026

Я держу сбер уже несколько лет и каждый раз думаю что это максимум. А потом выходит новая новость и снова рекорд и это не может не радовать.

Гость

17:39:50 18-03-2026

Константин (13:32:17 18-03-2026) Я держу сбер уже несколько лет и каждый раз думаю что это ма... Тогда расскажите, сколько дивидендов получили на одну акцию?

Гость

14:33:13 18-03-2026

А выплачивать дивиденды кому будут? Грефу и его менеджерам? Или бабе Клаве из Ключей тож переведут?

Греф

17:35:21 18-03-2026

Гость (14:33:13 18-03-2026) А выплачивать дивиденды кому будут? Грефу и его менеджерам? ... Всем, у кого есть акции. Ты не брал? А они кстати не дорогие.

...................

18:54:52 18-03-2026

простые акционеры получат от мертвого осла уши...

гость

12:55:51 19-03-2026

простые акционеры получат от мертвого осла уши...

И почему я больше верю вам, чем Грефу?

