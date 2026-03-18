Греф: Сбербанк планирует выплатить рекордные дивиденды — 853 млрд рублей
Об этом глава банка рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным
18 марта 2026, 09:47, ИА Амител
Сбербанк планирует направить на дивиденды за 2025 год рекордную сумму — 853 млрд рублей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
«Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли — 1,706 триллиона. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды — 853 миллиарда. Это тоже рекорд за все время», — подчеркнул Греф.
Он также выразил уверенность, что банк в ближайшее время справится со всеми поставленными задачами.
Напомним, действующая дивидендная политика Сбербанка предусматривает выплату 50% от чистой прибыли группы по МСФО — при условии, что достаточность общего капитала по РСБУ сохраняется на уровне не ниже 13,3%.
Для сравнения: по итогам 2024 года банк уже выплатил рекордные дивиденды — 786,9 млрд рублей, а это 34,84 рубля на акцию.
09:52:32 18-03-2026
здорово и безмерно горжусь.
можно было бы всей страной жить как в дубае - там кроме нефти и песка вообще ничего нет.
можно открывать новорожденным накопительные счета, гражданам рф давать бесплатные однокомнатные квартиры.
много что можно, имея всю таблицу менделеева
10:02:55 18-03-2026
можно, а зачем?
11:08:49 18-03-2026
ла, не зачем.
обещать и выезжать на былом - намного дешевле
ла, не зачем.
обещать и выезжать на былом - намного дешевле
09:53:33 18-03-2026
Иностранный банк получил доходы. Малина а не жизнь.
13:55:12 18-03-2026
С чего он иностранный. Акции доступны всем. Они недорогие.
10:11:46 18-03-2026
А за чей счет богатеет? Обдирая население? Главное ведь поделиться с нужными людьми.
16:53:21 18-03-2026
скорее всего жирует за счет невыплат компенсаций за советские счета гражданам и наследникам. Банк хранит данные по счетам 75 лет, но только не сбербанк. "Теряет" информацию по счетам. чтобы не выплачивать компенсацию.
10:22:31 18-03-2026
Ограбил пенсионеров своими навязанными страховками! Теперь ещё спасибы урезал до ноля!
10:29:34 18-03-2026
Вот интересно, Сбербанк то прихватизировали, то лет 5 назад государство "выкупило" его обратно триллионов за 7-8. Здесь и президент, и председатель правительства, и министр финансов все волосы выщипали на голове от вопроса - где взять деньги в бюджет? А здесь на тебе, 1/50 годового бюджета страны только на дивиденды! А прибыль, только вдумайтесь, 1/25 годового бюджета всей страны!!! В одной только конторе, дверь в которую ФНС наверное забыла.
10:57:26 18-03-2026
Ростовщики против народа, против России... Еще и гордятся этим.
11:22:59 18-03-2026
Число клиентов Сбербанка за 2025 год выросло до 113 млн человек. Только на дивиденды с них прихватизировали по 15-20 тысяч. В чистую прибыль не входят зарплаты и премии сотрудникам, т.е. разжились на каждом клиенте в среднем по 30-40 тысяч. Вот такие орешки в рационе сбербелки и "слуги народа" белку стерегут
11:32:21 18-03-2026
Во у Сбера прут доходы, неужели санкции так помогают. Так они будут хотеть чтобы санкции оставались
11:41:25 18-03-2026
Вас Герман Оскарович почитает и передумает, пенсам все начислит.
11:59:14 18-03-2026
Так вот почему вчера приложения сбера зависали, Греф проценты снимал.
13:32:17 18-03-2026
Я держу сбер уже несколько лет и каждый раз думаю что это максимум. А потом выходит новая новость и снова рекорд и это не может не радовать.
17:39:50 18-03-2026
Тогда расскажите, сколько дивидендов получили на одну акцию?
14:33:13 18-03-2026
А выплачивать дивиденды кому будут? Грефу и его менеджерам? Или бабе Клаве из Ключей тож переведут?
17:35:21 18-03-2026
Всем, у кого есть акции. Ты не брал? А они кстати не дорогие.
18:54:52 18-03-2026
простые акционеры получат от мертвого осла уши...
12:55:51 19-03-2026
И почему я больше верю вам, чем Грефу?