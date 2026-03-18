Греф: Сбербанк планирует выплатить рекордные дивиденды — 853 млрд рублей

18 марта 2026, 09:47, ИА Амител

Сбербанк планирует направить на дивиденды за 2025 год рекордную сумму — 853 млрд рублей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли — 1,706 триллиона. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды — 853 миллиарда. Это тоже рекорд за все время», — подчеркнул Греф.

Он также выразил уверенность, что банк в ближайшее время справится со всеми поставленными задачами.

Напомним, действующая дивидендная политика Сбербанка предусматривает выплату 50% от чистой прибыли группы по МСФО — при условии, что достаточность общего капитала по РСБУ сохраняется на уровне не ниже 13,3%.

Для сравнения: по итогам 2024 года банк уже выплатил рекордные дивиденды — 786,9 млрд рублей, а это 34,84 рубля на акцию.

