Ветеран МЧС пропал в Таиланде при загадочных обстоятельствах

О его местонахождении неизвестно с 30 мая

01 июня 2026, 16:55, ИА Амител

Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ветеран МЧС из Ангарска, отец троих детей Владислав Пузанов отправился на прогулку у моря и пропал в городе Паттайя, сообщает NGS.ru.

Об исчезновении мужчины в соцсетях рассказала блогер и волонтер Светлана Шерстобоева. К ней обратилась жена 38-летнего россиянина. По словам женщины, 18 мая ее муж вышел на пенсию и в честь этого события вся семья отправилась в Таиланд.

Вечером 30 мая ветеран МЧС с другом пошел прогуляться до "Паттайя Парка". Потом мужчины отдыхали у кромки моря.

«Друг отошел отлить в кусты, где был арестован дежурным нарядом, в полиции заплатил штраф и был отпущен. У выхода из участка его встретил Владислав, который посадил его в сонгтео, больше они не виделись. Домой ангарчанин не пришел. Тайской симки у туриста нет, телефон быстро садится, на звонки и сообщения не отвечает», — написала блогер.

Жена пропавшего оставила заявление в туристической полиции. Как рассказала россиянка, сотрудник посмотрел сводки и сообщил, что в камере задержанных мужчины нет. В больницы ангарчанка позвонить не смогла, потому что недостаточно хорошо знает английский язык.

Самостоятельно ездить и искать мужа женщина тоже не может, ведь ей не с кем оставить троих детей. Поэтому она обратилась за помощью к блогеру.