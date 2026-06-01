Ветеран МЧС пропал в Таиланде при загадочных обстоятельствах
О его местонахождении неизвестно с 30 мая
01 июня 2026, 16:55, ИА Амител
Ветеран МЧС из Ангарска, отец троих детей Владислав Пузанов отправился на прогулку у моря и пропал в городе Паттайя, сообщает NGS.ru.
Об исчезновении мужчины в соцсетях рассказала блогер и волонтер Светлана Шерстобоева. К ней обратилась жена 38-летнего россиянина. По словам женщины, 18 мая ее муж вышел на пенсию и в честь этого события вся семья отправилась в Таиланд.
Вечером 30 мая ветеран МЧС с другом пошел прогуляться до "Паттайя Парка". Потом мужчины отдыхали у кромки моря.
«Друг отошел отлить в кусты, где был арестован дежурным нарядом, в полиции заплатил штраф и был отпущен. У выхода из участка его встретил Владислав, который посадил его в сонгтео, больше они не виделись. Домой ангарчанин не пришел. Тайской симки у туриста нет, телефон быстро садится, на звонки и сообщения не отвечает», — написала блогер.
Жена пропавшего оставила заявление в туристической полиции. Как рассказала россиянка, сотрудник посмотрел сводки и сообщил, что в камере задержанных мужчины нет. В больницы ангарчанка позвонить не смогла, потому что недостаточно хорошо знает английский язык.
Самостоятельно ездить и искать мужа женщина тоже не может, ведь ей не с кем оставить троих детей. Поэтому она обратилась за помощью к блогеру.
17:08:14 01-06-2026
В 38-мь и на пенсию. Ему бы поработать ещё 22 годика, как россиянам.
21:32:25 01-06-2026
Гость (17:08:14 01-06-2026) В 38-мь и на пенсию. Ему бы поработать ещё 22 годика, как ро... 20 лет выслуги минимум надо с 18 пашет
08:38:02 02-06-2026
Гость (17:08:14 01-06-2026) В 38-мь и на пенсию. Ему бы поработать ещё 22 годика, как ро... Кто вам запрещает служить? Ничего, что когда вы под бочок спать к жене вечером поев домашнего, у служивых дежурства, командировки с риском стрессом и тп...
09:27:53 02-06-2026
Гость (08:38:02 02-06-2026) Кто вам запрещает служить? Ничего, что когда вы под бочок сп... А с какого перепугу они так рано выходят на пенсию? Пусть служит за МРОТ до 65 лет. А не хочет - есть другие профессии. Уработались понимаешь ли. В таком возрасте я пойму если пропадёт на переднем крае, но не в Тае.
18:25:54 01-06-2026
неплохие там пенсии семьёй в тайланд просто слетать
20:58:22 01-06-2026
Фамилия смешная. И подробности про кусты зачем?
22:36:03 01-06-2026
Гость (20:58:22 01-06-2026) Фамилия смешная. И подробности про кусты зачем?...
Вот будешь в Тае, не смей ходить в кусты отливать, если не хочешь узнать как выглядит тайская тюрьма
08:26:24 02-06-2026
Гость (22:36:03 01-06-2026) Вот будешь в Тае, не смей ходить в кусты отливать, если ... Про тюрьму смотрите Бангкок Хилтон, достаточно наглядно.