Молодой преподаватель из России пропал в Таиланде при загадочных обстоятельствах

В начале февраля он перестал выходить на связь, позже появился в консульстве без денег и документов, а затем снова исчез

27 февраля 2026, 12:10, ИА Амител

25-летний Александр Марченко / Фото: соцсети пропавшего
В Таиланде разыскивают 25-летнего гражданина России Александра Марченко. Об этом РИА Новости сообщили местные волонтеры, подключившиеся к поискам.

Молодой человек родом из Владивостока проживал в районе Чиангдао провинции Чиангмай и работал преподавателем в местной школе. В начале февраля он перестал выходить на связь.

Спустя некоторое время Марченко неожиданно объявился в консульском отделе посольства России в Бангкоке. По данным волонтеров, у него не было при себе ни документов, ни денег. Однако уже через два дня после визита в дипмиссию он снова исчез, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рассматривалась версия, что мужчина мог попытаться вернуться на север страны, но в Чиангмае и окрестностях его не видели. Волонтеры поддерживают связь с полицией: если бы в отделения поступала информация об иностранце без документов, об этом стало бы известно.

К поискам подключились россияне из Бангкока и других городов. Родственники во Владивостоке также не знают, где может находиться Александр.

Комментарии 4

Гость

13:04:29 27-02-2026

Парубок гутсульский?

Гость

14:11:35 27-02-2026

Специфическая страна...

Гость

16:38:39 27-02-2026

специфическая внешность

Musik

22:30:32 27-02-2026

Гость (16:38:39 27-02-2026) специфическая внешность... Факт.

