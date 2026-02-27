Молодой преподаватель из России пропал в Таиланде при загадочных обстоятельствах

В начале февраля он перестал выходить на связь, позже появился в консульстве без денег и документов, а затем снова исчез

27 февраля 2026, 12:10, ИА Амител

25-летний Александр Марченко / Фото: соцсети пропавшего

В Таиланде разыскивают 25-летнего гражданина России Александра Марченко. Об этом РИА Новости сообщили местные волонтеры, подключившиеся к поискам.

Молодой человек родом из Владивостока проживал в районе Чиангдао провинции Чиангмай и работал преподавателем в местной школе. В начале февраля он перестал выходить на связь.

Спустя некоторое время Марченко неожиданно объявился в консульском отделе посольства России в Бангкоке. По данным волонтеров, у него не было при себе ни документов, ни денег. Однако уже через два дня после визита в дипмиссию он снова исчез, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рассматривалась версия, что мужчина мог попытаться вернуться на север страны, но в Чиангмае и окрестностях его не видели. Волонтеры поддерживают связь с полицией: если бы в отделения поступала информация об иностранце без документов, об этом стало бы известно.

К поискам подключились россияне из Бангкока и других городов. Родственники во Владивостоке также не знают, где может находиться Александр.