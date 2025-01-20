Власти Барнаула рассказали, сколько жителей окунулись в проруби на Крещение

В городе подготовили две купели – на реке Оби и на озере Пионерском

20 января 2025, 10:20, ИА Амител

Крещение в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в традиционных купаниях на Крещение приняли участие около 5,5 тысячи человек, сообщили в мэрии.

"Праздничные службы в честь Крещения Господня и традиционные омовения в купелях прошли в штатном режиме, без происшествий", – отметил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Напомним, в Барнауле подготовили две купели – на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

Ранее amic.ru показал, как в Барнауле прошли крестный ход и чин великого освящения воды и как первые барнаульцы окунулись в прорубь на Оби.