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Власти Барнаула рассказали, сколько жителей окунулись в проруби на Крещение

В городе подготовили две купели – на реке Оби и на озере Пионерском

20 января 2025, 10:20, ИА Амител

Крещение в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Крещение в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в традиционных купаниях на Крещение приняли участие около 5,5 тысячи человек, сообщили в мэрии.

"Праздничные службы в честь Крещения Господня и традиционные омовения в купелях прошли в штатном режиме, без происшествий", – отметил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Напомним, в Барнауле подготовили две купели – на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

Ранее amic.ru показал, как в Барнауле прошли крестный ход и чин великого освящения воды и как первые барнаульцы окунулись в прорубь на Оби.

Крещение Господне в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Барнаул праздники религия
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Комментарии 3

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Гость

10:47:43 20-01-2025

Как велся подсчет поголовья? Поштучно или использовали формулу "триП"?

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Гость

12:16:22 20-01-2025

Точный подсчет будет известен через неделю. В поликлинике.

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Гость

14:01:19 20-01-2025

5500 просто стат. Погрешность. Радует, что большинство здоровые

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