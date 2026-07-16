При глубине протектора менее 3 мм способность шины отводить воду резко снижается

16 июля 2026, 13:00, ИА Амител

Шины / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Автоэксперт "Газпромбанк Автолизинг" Евгений Липовицкий рассказал "Газете.ru", что изношенные шины на мокрой дороге существенно увеличивают тормозной путь.

Он подчеркнул, что разница между новыми шинами и резиной, находящейся на грани допустимого износа, особенно заметна в условиях влажной трассы. Тормозной путь изношенного колеса становится длиннее на треть, а риск аквапланирования возрастает многократно. Это происходит потому, что вода не успевает покинуть пространство под колесом, и автомобиль теряет сцепление с дорогой.

«Для новой резины с глубиной протектора 5–6 мм порог скорости, при котором начинается аквапланирование в луже глубиной 3–5 мм, составляет 90–100 км/ч. Однако при износе протектора до 2 мм этот порог снижается до 65–75 км/ч, а при 1,6 мм — до 50–60 км/ч. Таким образом, каждый миллиметр износа протектора уменьшает допустимую скорость на 5–7 км/ч», — пояснил эксперт.

Липовицкий рекомендовал россиянам следить за возрастом шин: через пять-шесть лет (а для некоторых брендов, таких как Michelin или Continental, до десяти лет) даже новая резина теряет свои свойства, становясь жесткой и хрупкой. Это снижает сцепление независимо от глубины протектора.

Эксперт отметил, что шины старше 2020 года выпуска вызывают сомнения, а использование резины, произведенной до 2015 года, — это неоправданный риск. «В случае аквапланирования, когда автомобиль теряет управление, не следует резко тормозить, чтобы не заблокировать колеса и не потерять контроль над машиной. Вместо этого нужно плавно убрать ногу с педали газа и аккуратно корректировать направление движения рулем. Когда скорость снизится до 40–50 км/ч, шины снова зацепятся за дорогу, и можно будет осторожно затормозить», — посоветовал специалист.

Также Липовицкий обратил внимание на важность правильного давления в шинах. Перекачанные шины уменьшают площадь контакта с дорогой и ускоряют аквапланирование. Он рекомендовал менять шины при глубине протектора 4 мм в качестве профилактической меры, но предостерег от покупки бывших в употреблении шин с таким износом.

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