Юрист предупредил о штрафах и аресте за несвоевременную смену шин
Если проигнорировать требование инспектора, могут прекратить регистрацию авто или даже арестовать на 15 суток
07 апреля 2026, 12:44, ИА Амител
Многие водители весной до последнего тянут со сменой шин, считая, что несколько лишних недель на зимней резине — мелочь. Но подобная безответственность может повлечь наказание, рассказала "Газете.ру" юрист Карина Асанова.
Ответственность за своевременную смену шин действует с 2023 года. Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспорта, обновило правительство, санкции применяют по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.
Не допускается использование летних шин зимой (декабрь, январь, февраль) и зимних шипованных — летом (июнь, июль, август). Зимой шипованные шины (при их использовании) должны быть установлены на все колеса. Штраф — 500 рублей.
Инспектор вправе потребовать устранить нарушение. Если автовладелец проигнорирует требование и не представит машину на осмотр в установленный срок (чаще всего — в течение десяти суток), регистрацию автомобиля могут прекратить до устранения нарушения.
Кроме того, могут составить материал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования представителя власти. В этом случае нарушитель может получить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 120 часов или административный арест до 15 суток.
12:46:44 07-04-2026
Своевременно предупредил юрист. До июня два месяца. Пора начинать готовить летнюю резину
16:13:48 07-04-2026
Ну конечно же шипы виноваты в очередном сходе асфальтового покрытия вместе со льдом и снегом - никак не дорожники.
Про использование летней резины зимой согласен безоговорочно.
17:01:27 07-04-2026
Я инспекторов в городе 2 раза за год видел, так что пофиг