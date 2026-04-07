Юрист предупредил о штрафах и аресте за несвоевременную смену шин

Если проигнорировать требование инспектора, могут прекратить регистрацию авто или даже арестовать на 15 суток

07 апреля 2026, 12:44, ИА Амител

Шины на автомобиле / Фото: amic.ru

Многие водители весной до последнего тянут со сменой шин, считая, что несколько лишних недель на зимней резине — мелочь. Но подобная безответственность может повлечь наказание, рассказала "Газете.ру" юрист Карина Асанова.

Ответственность за своевременную смену шин действует с 2023 года. Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспорта, обновило правительство, санкции применяют по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Не допускается использование летних шин зимой (декабрь, январь, февраль) и зимних шипованных — летом (июнь, июль, август). Зимой шипованные шины (при их использовании) должны быть установлены на все колеса. Штраф — 500 рублей.

Инспектор вправе потребовать устранить нарушение. Если автовладелец проигнорирует требование и не представит машину на осмотр в установленный срок (чаще всего — в течение десяти суток), регистрацию автомобиля могут прекратить до устранения нарушения.

Кроме того, могут составить материал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования представителя власти. В этом случае нарушитель может получить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 120 часов или административный арест до 15 суток.