Почему полиция требует возбудить уголовное дело против Собчак?

Уголовное дело против телеведущей Ксении Собчак требует возбудить полиция. Правоохранители уже направили в Следственный комитет России соответствующее представление. В чём обвиняют известную журналистку — читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

В чём обвиняют Ксению Собчак?

Полиция усмотрела в действиях телеведущей признаки «распространения фейков о госвласти». Недавно журналистка брала интервью у режиссёра документального кино, кинопродюсера и общественного деятеля Виталия Манского (признан Минюстом иноагентом), которое вышло на её канале «Осторожно: Собчак».

В нём Манский заявил, что в организации Московского международного кинофестиваля процветает коррупция. По его словам, налево уходят минимум 85% бюджета.

Никита Михалков, который является президентом Московского международного кинофестиваля, написал на Манского заявление и обвинил его в клевете. В итоге в отношении режиссера-документалиста возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 128.1 УК). Затем его объявили в розыск.

При чём тут вообще Собчак?

Изначально Ксению Собчак вызвали на допрос в качестве свидетеля. По словам источника ТАСС, когда у журналистки спросили, «кто разместил и создал ложную информацию», она ответила, что сама готова ответить за публикацию интервью, поскольку у ресурса, на котором оно вышло, нет администратора, а у материала — редакторов или режиссёров.

На основании этого дознаватели усмотрели в действиях Собчак состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»). Речь идёт именно о фейках о госвласти, за что может грозить до трёх лет лишения свободы.

Решение о возбуждении уголовного дела или отказе следователи должны принять в течение месяца.