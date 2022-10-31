У кого в России вырастут пенсии с 1 ноября 2022 года?
В число счастливчиков попали пять категорий
С 1 ноября некоторые российские пенсионеры станут получать больше денег. Впрочем, категорий, которые могут рассчитывать на прибавку, не очень много.
О том, у кого вырастут пенсии с 1 ноября и какой будет прибавка, — в материале amic.ru.
Сколько категорий пенсионеров получат прибавку?
Всего категорий пять. Причём все они весьма немногочисленные. Так что ноябрьское повышение коснётся совсем небольшой части российских пенсионеров.
У кого вырастут пенсии с 1 ноября 2022 года?
С 1 ноября пересчитают пенсии для россиян, которые были членами лётных экипажей в гражданской авиации. Вернее, пересчитают не саму пенсию, а специальную прибавку к ней. Это доплата, которую получают авиаторы, отработавшие не менее 25 лет (для женщин — не менее 20 лет).
Кроме того, пенсия вырастет и у тех, кто трудился в шахтах. Работники угольной промышленности, как и лётчики, получают доплаты к ежемесячной пенсии. Размер этой доплаты и увеличится с 1 ноября.
Ещё одна категория — пенсионеры, которые наработали достаточный трудовой стаж в условиях Крайнего Севера. Тем, кто отработал не меньше 15 лет, положена доплата к пенсии. Если стаж превышает 20 лет, к пенсии доплачивают ещё больше.
Больше станут получать и те, кому исполнилось 80 лет в октябре 2022 года. С 1 ноября размер прибавки к пенсии для них увеличится в два раза.
Также в ноябре 2022 года пенсии вырастут у тех, кто три месяца назад уволился с работы. Напомним, работающим гражданам пенсии не индексируют. Но если вы уволились, через три месяца размер пенсии обязательно пересчитают.
На сколько вырастут пенсии с 1 ноября 2022 года?
Точно сказать невозможно, поскольку каждый случай индивидуален. Размер пенсии зависит от трудового стажа, объёма страховых взносов и ещё ряда факторов.
По данным «МК», размер пенсий работников угольной промышленности с 1 ноября составит в среднем 21,2 тысячи рублей. А доплата к пенсии, которую получают бывшие шахтёры, увеличится на 5 тысяч рублей.
Напомним, прибавка по старости, которую начинают выплачивать по достижении 80 лет, составляет 7220 рублей.
Что нужно сделать, чтобы увеличили пенсию с 1 ноября 2022 года?
Ничего. Никаких заявлений не требуется. Если вы входите в одну из вышеперечисленных категорий, пенсию вам пересчитают автоматически.
Когда увеличат пенсии всем остальным?
1 января 2023 года. Тогда власти проведут традиционную индексацию для всех, кто получает страховую пенсию.