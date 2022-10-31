У кого в России вырастут пенсии с 1 ноября 2022 года?

С 1 ноября некоторые российские пенсионеры станут получать больше денег. Впрочем, категорий, которые могут рассчитывать на прибавку, не очень много.

О том, у кого вырастут пенсии с 1 ноября и какой будет прибавка, — в материале amic.ru.

Сколько категорий пенсионеров получат прибавку?

Всего категорий пять. Причём все они весьма немногочисленные. Так что ноябрьское повышение коснётся совсем небольшой части российских пенсионеров.

У кого вырастут пенсии с 1 ноября 2022 года?

С 1 ноября пересчитают пенсии для россиян, которые были членами лётных экипажей в гражданской авиации. Вернее, пересчитают не саму пенсию, а специальную прибавку к ней. Это доплата, которую получают авиаторы, отработавшие не менее 25 лет (для женщин — не менее 20 лет).

Кроме того, пенсия вырастет и у тех, кто трудился в шахтах. Работники угольной промышленности, как и лётчики, получают доплаты к ежемесячной пенсии. Размер этой доплаты и увеличится с 1 ноября.

Ещё одна категория — пенсионеры, которые наработали достаточный трудовой стаж в условиях Крайнего Севера. Тем, кто отработал не меньше 15 лет, положена доплата к пенсии. Если стаж превышает 20 лет, к пенсии доплачивают ещё больше.

Больше станут получать и те, кому исполнилось 80 лет в октябре 2022 года. С 1 ноября размер прибавки к пенсии для них увеличится в два раза.

Также в ноябре 2022 года пенсии вырастут у тех, кто три месяца назад уволился с работы. Напомним, работающим гражданам пенсии не индексируют. Но если вы уволились, через три месяца размер пенсии обязательно пересчитают.

На сколько вырастут пенсии с 1 ноября 2022 года?

Точно сказать невозможно, поскольку каждый случай индивидуален. Размер пенсии зависит от трудового стажа, объёма страховых взносов и ещё ряда факторов.

По данным «МК», размер пенсий работников угольной промышленности с 1 ноября составит в среднем 21,2 тысячи рублей. А доплата к пенсии, которую получают бывшие шахтёры, увеличится на 5 тысяч рублей.

Напомним, прибавка по старости, которую начинают выплачивать по достижении 80 лет, составляет 7220 рублей.

Что нужно сделать, чтобы увеличили пенсию с 1 ноября 2022 года?

Ничего. Никаких заявлений не требуется. Если вы входите в одну из вышеперечисленных категорий, пенсию вам пересчитают автоматически.

Когда увеличат пенсии всем остальным?

1 января 2023 года. Тогда власти проведут традиционную индексацию для всех, кто получает страховую пенсию.