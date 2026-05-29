За неделю в Алтайском крае клещи покусали почти 600 человек

С начала эпидемического сезона от этих членистоногих пострадали уже 3848 человек

29 мая 2026, 17:32, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Активность клещей в Алтайском крае начала снижаться. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 595 случаев присасывания клещей, тогда как неделей ранее за медицинской помощью после укусов обратились 975 человек. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

С начала эпидемического сезона клещи покусали уже 3848 человек, в том числе 998 жителей Барнаула.

По данным ведомства, зарегистрировано 93 случая с подозрением на сибирский клещевой тиф, среди заболевших — восемь детей. Также выявлено 15 случаев с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз и четыре случая с подозрением на клещевой энцефалит, один из которых зафиксирован у ребенка.

Специалисты напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе. В Роспотребнадзоре рекомендуют регулярно проводить самоосмотры и взаимные осмотры, а также использовать репелленты.

При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью в травмпункт или поликлинику по месту жительства.

Кроме того, экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином необходимо проводить в течение 72 часов после укуса, если лабораторное исследование подтвердило наличие вируса клещевого энцефалита у клеща. Для детей до 18 лет, не привитых от клещевого энцефалита, введение иммуноглобулина проводится независимо от результатов исследования членистоногого.