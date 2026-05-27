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Суд в Москве оштрафовал Telegram в третий раз за месяц

Сумма штрафа составила 7 млн рублей

27 мая 2026, 20:36, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на семь миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Штраф назначен по административному протоколу о нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ (ч. 4 ст. 13.41 КоАП).

В мае суд уже дважды штрафовал Telegram: на семь миллионов рублей (по ч. 4 ст. 13.41 КоАП) и на 3,8 миллиона рублей (по ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

суд мессенджеры
       

Комментарии 6

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Вежливый Человек

20:52:58 27-05-2026

Так не работает же?!

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Гость

20:55:15 27-05-2026

Клоуны

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Гость

20:57:39 27-05-2026

"о нарушении порядка ограничения доступа к информации" - это в переводе на человеческий, за то что не блокируется до конца или что?

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Гость

07:54:04 28-05-2026

Так хоть копейку взыскал? Если нет, то с таким же успехом можно и на миллиард оштрафовать. Дурову от этого ни холодно, ни жарко. Так чисто поржет

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Мимопроходящий

09:00:27 28-05-2026

С ЮТуба уже получили денежки, клоуны??

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Гость

12:47:20 28-05-2026

Да всем уже понятно, что все эти штрафы и судебное крючкотворство исключительно для внутреннего использования - не с целью что-то там стрясти с телеги или вацапа, а с целью подготовить "законом обоснованную" базу для официального запрета недостаточно лояльных источников информации внутри страны. А то, видишь ли, некоторые до сих пор про конституцию и законы напоминают, теперь будет всё очень "законно".

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