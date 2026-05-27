Суд в Москве оштрафовал Telegram в третий раз за месяц
Сумма штрафа составила 7 млн рублей
27 мая 2026, 20:36, ИА Амител
Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на семь миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Штраф назначен по административному протоколу о нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ (ч. 4 ст. 13.41 КоАП).
В мае суд уже дважды штрафовал Telegram: на семь миллионов рублей (по ч. 4 ст. 13.41 КоАП) и на 3,8 миллиона рублей (по ч. 2 ст. 13.41 КоАП).
20:52:58 27-05-2026
Так не работает же?!
20:55:15 27-05-2026
Клоуны
20:57:39 27-05-2026
"о нарушении порядка ограничения доступа к информации" - это в переводе на человеческий, за то что не блокируется до конца или что?
07:54:04 28-05-2026
Так хоть копейку взыскал? Если нет, то с таким же успехом можно и на миллиард оштрафовать. Дурову от этого ни холодно, ни жарко. Так чисто поржет
09:00:27 28-05-2026
С ЮТуба уже получили денежки, клоуны??
12:47:20 28-05-2026
Да всем уже понятно, что все эти штрафы и судебное крючкотворство исключительно для внутреннего использования - не с целью что-то там стрясти с телеги или вацапа, а с целью подготовить "законом обоснованную" базу для официального запрета недостаточно лояльных источников информации внутри страны. А то, видишь ли, некоторые до сих пор про конституцию и законы напоминают, теперь будет всё очень "законно".