Суд в Москве оштрафовал Telegram в третий раз за месяц

Сумма штрафа составила 7 млн рублей

27 мая 2026, 20:36, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на семь миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Штраф назначен по административному протоколу о нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ (ч. 4 ст. 13.41 КоАП).

В мае суд уже дважды штрафовал Telegram: на семь миллионов рублей (по ч. 4 ст. 13.41 КоАП) и на 3,8 миллиона рублей (по ч. 2 ст. 13.41 КоАП).