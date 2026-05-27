Жертвенные бараны устроили массовый побег в России
Животные отчаянно пытаются спастись от смертельного ритуала
27 мая 2026, 17:52, ИА Амител
По всей России бараны выбегают на проезжие части, забегают во дворы и на спортивные площадки, пишет Readovka. В Москве двух животных заметили у железнодорожного переезда, а в подмосковных Жаворонках и Подольске они устроили настоящий "марафон" по улицам.
И все это, чтобы не стать частью обряда жертвоприношения. В день мусульманского праздника Курбан-байрама баранов убивают после молитвы.
В этом году мусульмане отмечают Курбан-байрам 27 мая — это переходящий праздник, посвященный памяти пророка Ибрахима (Авраама) и его готовности пожертвовать своим сыном в повиновении Аллаху."Бараний бунт" также увидели и в Оренбурге. Одно испуганные животное сбежало с территории мечети. Некоторым повезло меньше, и их успели отловить.
18:15:45 27-05-2026
В России даже баранам капец
18:23:53 27-05-2026
Держи баранов!
18:29:12 27-05-2026
В детстве думал, что 2020 колонизируем Марс, будут летающие автомобили и т.д.
В итоге имеем жертвенных баранов и срок за оскорбление кулича
18:32:21 27-05-2026
Какое варварство по отношению к животным со стороны адептов "Милостивого и милосердного"!
19:25:02 27-05-2026
Никто не хотел умирать!
20:05:02 27-05-2026
Езжайте в свои страны и там празднуйте свои праздники. Здесь вам не место!
20:22:27 27-05-2026
Кость (20:05:02 27-05-2026) Езжайте в свои страны и там празднуйте свои праздники. Здесь... Я в своей стране.
14:23:52 28-05-2026
татарин (20:22:27 27-05-2026) Я в своей стране....
что-то я не помню, чтобы татары и другие мусульмане нашей страны публично резали баранов. это дикари среднеазиатские привезли такую моду
21:21:57 27-05-2026
Зять тёще:
-Какая вкусная баранина.
Ответ:
-Потому что свинина.