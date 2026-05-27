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Жертвенные бараны устроили массовый побег в России

Животные отчаянно пытаются спастись от смертельного ритуала

27 мая 2026, 17:52, ИА Амител

Баран / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI
Баран / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI

По всей России бараны выбегают на проезжие части, забегают во дворы и на спортивные площадки, пишет Readovka. В Москве двух животных заметили у железнодорожного переезда, а в подмосковных Жаворонках и Подольске они устроили настоящий "марафон" по улицам. 

И все это, чтобы не стать частью обряда жертвоприношения. В день мусульманского праздника Курбан-байрама баранов убивают после молитвы. 

В этом году мусульмане отмечают Курбан-байрам 27 мая — это переходящий праздник, посвященный памяти пророка Ибрахима (Авраама) и его готовности пожертвовать своим сыном в повиновении Аллаху."Бараний бунт" также увидели и в Оренбурге. Одно испуганные животное сбежало с территории мечети. Некоторым повезло меньше, и их успели отловить.

Курбан-Байрам в Барнауле / Фото: amic.ru

Курбан-байрам. Что это за праздник и почему он так важен для каждого мусульманина

Рассказываем, откуда взялась традиция приносить в жертву барана
НОВОСТИОбщество

Россия праздники религия
       

Комментарии 9

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Гость

18:15:45 27-05-2026

В России даже баранам капец

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Necto

18:23:53 27-05-2026

Держи баранов!

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Гость

18:29:12 27-05-2026

В детстве думал, что 2020 колонизируем Марс, будут летающие автомобили и т.д.
В итоге имеем жертвенных баранов и срок за оскорбление кулича

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Гость

18:32:21 27-05-2026

Какое варварство по отношению к животным со стороны адептов "Милостивого и милосердного"!

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Александр

19:25:02 27-05-2026

Никто не хотел умирать!

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Кость

20:05:02 27-05-2026

Езжайте в свои страны и там празднуйте свои праздники. Здесь вам не место!

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татарин

20:22:27 27-05-2026

Кость (20:05:02 27-05-2026) Езжайте в свои страны и там празднуйте свои праздники. Здесь... Я в своей стране.

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Гость

14:23:52 28-05-2026

татарин (20:22:27 27-05-2026) Я в своей стране....
что-то я не помню, чтобы татары и другие мусульмане нашей страны публично резали баранов. это дикари среднеазиатские привезли такую моду

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Гость

21:21:57 27-05-2026

Зять тёще:
-Какая вкусная баранина.
Ответ:
-Потому что свинина.

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