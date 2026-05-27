Животные отчаянно пытаются спастись от смертельного ритуала

27 мая 2026, 17:52, ИА Амител

Баран / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI

По всей России бараны выбегают на проезжие части, забегают во дворы и на спортивные площадки, пишет Readovka. В Москве двух животных заметили у железнодорожного переезда, а в подмосковных Жаворонках и Подольске они устроили настоящий "марафон" по улицам.

И все это, чтобы не стать частью обряда жертвоприношения. В день мусульманского праздника Курбан-байрама баранов убивают после молитвы.

В этом году мусульмане отмечают Курбан-байрам 27 мая — это переходящий праздник, посвященный памяти пророка Ибрахима (Авраама) и его готовности пожертвовать своим сыном в повиновении Аллаху."Бараний бунт" также увидели и в Оренбурге. Одно испуганные животное сбежало с территории мечети. Некоторым повезло меньше, и их успели отловить.