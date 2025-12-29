В Барнауле мошенники только один раз смогли обмануть очень бдительную девушку

Хотела арендовать квартиру и ввела данные своей карты в "специальное приложение"

29 декабря 2025, 11:52, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Алтайском крае 21-летняя жительница Барнаула стала жертвой аферистов при попытке арендовать квартиру, сообщает региональное МВД.

«Хотела арендовать квартиру. Найдя подходящее объявление, связалась с его автором. Он сообщил, что находится не в городе и работает через онлайн-платформу, после чего отправил ссылку на бронирование, где нужно было указать данные карты и внести оплату в размере 21 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.

На электронную почту девушки пришла ссылка, по которой она перешла и ввела данные карты и код, пришедший в СМС-сообщении. После этого списались деньги.

Арендодатель заявил, что деньги не получил и порекомендовал обратиться в службу поддержки сайта. Там ответили, что для возврата денег необходимо, чтобы на карте была такая же сумма. После этого девушка поняла, что все время общалась с мошенниками.

