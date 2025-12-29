Бабушка приготовила целую ванну оливье на Новый год. Видео

Данный случай вновь подчеркнул культовый статус этого салата

29 декабря 2025, 12:05, ИА Амител

В социальных сетях и на форумах активно обсуждают необычную новогоднюю традицию, воплощенную одной из пользовательниц. Речь идет о бабушке, которая приготовила салат оливье не в миске или тазике, а в полноценной ванне, использовав для этого ингредиенты в промышленных масштабах.

Как следует из публикаций, хозяйка подошла к классическому рецепту с картошкой, колбасой и майонезом максимально масштабно. Реакция интернет-сообщества разделилась: одни пользователи увидели в этом действии яркий и гиперболизированный символ русского праздничного застолья, другие же выразили недоумение, сочтя подобный кулинарный эксперимент чрезмерным и нерациональным.

Несмотря на полярность оценок, данный случай вновь подчеркнул культовый статус салата оливье как одного из главных и обязательных атрибутов новогоднего стола для многих россиян, готовых отмечать праздник с поистине грандиозным размахом.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что классические новогодние салаты, такие как оливье и селедка под шубой, могут нанести серьезный вред здоровью определенным группам людей.