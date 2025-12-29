"Парад елок" и булочки. Чем заняться на главной новогодней площадке Барнаула
Гостей ждут аттракционы, арт-объекты и булочки с горячим чаем
29 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
Всех желающих приглашают посетить праздничное пространство, объединившее площадь Свободы, парк "Центральный" и улицу Мало-Тобольскую. Как провести здесь время, рассказали в администрации Барнаула.
Чем можно заняться на новой праздничной площадке Барнаула:
- Начать с главной елки – зеленая красавица задает тон всему праздничному маршруту.
- Прокатиться с горки – рядом с елкой установлена горка для детей и взрослых.
- Прогуляться по площади Свободы – вечером здесь особенно впечатляют новогодние арт-объекты.
- Согреться чаем с выпечкой – можно сделать паузу и зарядиться энергией для дальнейшего путешествия.
- Посетить парк "Центральный" – здесь ждут веселые аттракционы и живописные зимние дорожки.
- Увидеть "парад елок" на ул. Мало-Тобольской – каждая елка украшена по-особенному.
- Перекусить в уютных заведениях – на улице Мало-Тобольской много кафе для всей семьи.
- Сделать фото у гигантского кокошника – это новый арт-объект, который станет идеальным фоном для памятных снимков.
Напомним, главной новогодней площадкой в этом году стала площадь Свободы. Торжественное открытие елки состоялось 26 декабря. Яркими огнями зажглась высокая 32-метровая красавица, украшенная красными бантами и золотыми шарами. Вокруг нее развернулся целый световой городок с объемными цифрами "2026", световыми качелями, интерактивными колоннами, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, зимней горкой и ярмарочными павильонами.
