"Парад елок" и булочки. Чем заняться на главной новогодней площадке Барнаула

Гостей ждут аттракционы, арт-объекты и булочки с горячим чаем

29 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Всех желающих приглашают посетить праздничное пространство, объединившее площадь Свободы, парк "Центральный" и улицу Мало-Тобольскую. Как провести здесь время, рассказали в администрации Барнаула.

Чем можно заняться на новой праздничной площадке Барнаула:

Начать с главной елки – зеленая красавица задает тон всему праздничному маршруту. Прокатиться с горки – рядом с елкой установлена горка для детей и взрослых. Прогуляться по площади Свободы – вечером здесь особенно впечатляют новогодние арт-объекты. Согреться чаем с выпечкой – можно сделать паузу и зарядиться энергией для дальнейшего путешествия. Посетить парк "Центральный" – здесь ждут веселые аттракционы и живописные зимние дорожки. Увидеть "парад елок" на ул. Мало-Тобольской – каждая елка украшена по-особенному. Перекусить в уютных заведениях – на улице Мало-Тобольской много кафе для всей семьи. Сделать фото у гигантского кокошника – это новый арт-объект, который станет идеальным фоном для памятных снимков.

Напомним, главной новогодней площадкой в этом году стала площадь Свободы. Торжественное открытие елки состоялось 26 декабря. Яркими огнями зажглась высокая 32-метровая красавица, украшенная красными бантами и золотыми шарами. Вокруг нее развернулся целый световой городок с объемными цифрами "2026", световыми качелями, интерактивными колоннами, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, зимней горкой и ярмарочными павильонами.